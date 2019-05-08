«С каннибалом за партой»: прелести либерального права шокировали кубанцев

Родители школьников из станицы Медведовской Краснодарского края устроили «школьный бунт», требуя убрать из учебного заведения «девочку-каннибала». ВИДЕО

В станице Медведовской Тимашевского района Краснодарского края царит моральное напряжение. Местные жители митингуют, требуя уволить директоров местной школы и детского дома, а заодно – убрать из их населенного пункта, по меньшей мере, странную школьницу – 12-летнюю девочку, причастную, по информации СМИ, к жестокому убийству, сопряженному с актом каннибализма...



Фото со страницы в социальной сети

Страшная история уходит корнями в события прошлого, 2018 года. Тогда из дома в Сочи пропала девочка-подросток, которой на момент начала этой чудовищной истории не было еще даже 12 лет.

Как оказалось, она познакомилась с 22-летним Аркадием Зверевым и сбежала с ним в Ленинградскую область. История жизни у парня была, мягко говоря, темной. Жил он изначально на Алтае, в Рубцовске. Однажды напал с топором на мужчину, но этому делу так и не дали ходу.

Затем он начал встречаться со своей землячкой – девушкой по имени Ольга. Как-то из-за замечания избил ее дедушку, а потом подбил даму сердца сбежать с ним – сначала в Новосибирск, а затем в Санкт-Петербург. Через некоторое время Ольга погибла при не до конца выясненных обстоятельствах – якобы выбросилась из окна.

Родные девушки подозревали, что ее на самом деле убил Аркадий, но правоохранители никаких доказательств данной версии не нашли. Воспользовавшись смертью Ольги, молодой человек устроил в Интернете сбор средств на ее захоронение (хотя хоронила девушку семья), а затем, судя по всему, за полученные обманом деньги уехал отдыхать в Сочи. Там он, по версии журналистов, и познакомился со своей новой, на этот раз малолетней пассией.

Парочка материализовалась в поселке Новинка Ленинградской области. Полностью все детали произошедшего вряд ли уже удастся восстановить. Но общий ход событий был примерно таков.

Аркадий со своей спутницей сняли комнату у 21-летнего поэта-любителя по имени Александр. Парень был коммуникабельным, но немного чудаковатым. Поэтому, несмотря на его доброту и позитивное отношение к окружающим, многие старались держать с ним дистанцию. Новых знакомых он мог принять с радостью.

По информации СМИ, за аренду жилья запросил с них всего тысячу рублей. Однако затем гости с хозяином что-то не поделили, убили его, расчленили и начали есть. Причем, согласно подробностям, всплывшим в СМИ со слов сочинских знакомых семьи девочки, именно она первой ударила Александра ножом в шею...

Преступная пара отрубила парню голову и руку. И пыталась приготовить его мясо на сковородке. Девочка потом будет рассказывать, что оно ей показалось «сладким».

После совершения преступления Аркадий с подругой пытались скрыть его следы, устроив поджог, но не смогли. Их вроде бы спугнули. По информации «Комсомольской Правды», соседи позвонили родным Александра и сказали, что в доме пожар. На место приехал его брат, который и обнаружил расчлененное тело.

«Гостей» видели люди, поэтому задержать их удалось достаточно быстро. Девочка, ввиду своего возраста, уголовной ответственности не подлежит, поэтому проходила по делу как свидетель. А Аркадий спустя некоторое время предпринял попытку суицида, после которой скончался в больнице. За убийство, отягощенное издевательством над трупом, плюс за совращение малолетней, ему грозил очень серьезный срок.

Девочку же отправили в спецприемник, и, судя по данным СМИ, должны были перевести в психиатрическую лечебницу, но она «материализовалась» в детском доме в кубанской станице и начала посещать местную школу.

Постепенно стала делиться с другими школьниками откровениями о том, кто она такая и каково на вкус человеческое мясо. Дети рассказали о новой однокласснице родителям. Те были шокированы и устроили скандал.

Они перестали пускать детей в школу и потребовали, чтобы «девочку-каннибала» из учебного заведения убрали. А когда руководство школы и детского дома стало убеждать их, что все нормально и что девочка не представляет никакой угрозы, разозлились и подняли вопрос об отставке педагогов.

Местные власти пообещали родителям разобраться в ситуации, но путь решения проблемы, который в данных обстоятельствах устроил бы всех и однозначно соответствовал действующему законодательству, представить себе непросто...

Согласно утверждениям некоторых журналистов, ссылающихся на старых знакомых девочки и ее семьи, она росла обычным ребенком. Родители занимались мелким бизнесом, дочь много времени проводила в Интернете. По одной из версий, в сети ее травили из-за избыточного веса.

Она фанатично увлеклась аниме, была подписана на группы с красноречивыми названиями вроде «Ад и разврат» и «Клуб мертвых душ». Некоторое время якобы входила в сообщества, в которых пропагандировался суицид.

«Увлекалась» Ганнибалом Лектором. Резала свои вещи, делала из них маски и обещала всех убить. Но никто, похоже, этого не воспринимал всерьез. А потом в ее жизни появился Аркадий, которым она, судя по записям в соцсетях, не на шутку увлеклась...

Мы можем долго искать оправдание «девочке-каннибалу». Писать о том, что у нее – тонкая душевная организация. О том, что она получила страшную психологическую травму, когда ей сказали об избыточном весе. О том, что ей якобы уделяли мало внимания...

Серьезно?

А давайте представим себе, у скольких детей в России родители много работают? Скольких детей дергали сверстники из-за избыточного веса? Сотни тысяч? Миллионы? И что – каждый из них должен убивать кого-то и после этого есть?

Если у девочки и есть конкретный психиатрический диагноз, его публично обнародовать никто не будет, так как это официально запрещено законом. Но на невменяемую она категорически не похожа.

Напротив, все указывает на то, что она прекрасно осознает свои действия и даже гордится ими. И, скорее всего, понимает, что не подлежит уголовной ответственности.

Что можно ждать завтра от того, кто участвовал в убийстве и каннибализме? Объективно непонятно. И если вдруг что-то случится, то сложно будет даже найти «крайнего»...

Малолетние «не преступники», не подлежащие уголовной ответственности. уже начинают превращаться в серьезную социальную проблему.

В Большом Камне Приморского края родителям пришлось устроить «самосуд» и окунуть в унитаз пятиклассника, который своими издевательствами затерроризировал школу.

Одну из девочек он избил так, что ее положили в больницу с подозрением на разрыв селезенки. Ни на какие увещевания «юноша» не реагировал. С правовой точки зрения сделать с ним что-либо было невозможно. До 14 лет дети в нашей стране не несут за свои поступки абсолютно никакой ответственности – ни уголовной, ни административной.

После того, как «молодого человека» окунули в унитаз, правоохранительные органы начали проверку... против возмущенных родителей. А «юноша», сообразивший, что отделался легким испугом, стал терроризировать уже весь город – в частности, забрасывает пожилых горожан самодельными бомбочками.

А в Краснодарском крае недавно уволили заведующую детсадом, которая заставила одного из своих воспитанников целовать землю. Случай вызывал значительный резонанс и море возмущения в сети. Однако и предыстория оказалась нетривиальной.

Ребенок издевался над другими детьми и... душил их и говорил при этом, что не любит русских. Вот просто любопытно, какова бы была реакция общественности, если бы детсадовец все-таки довел то, что делал, до логического конца? Если бы кого-то все-таки убил, как бы выглядел сетевой хайп в этом случае?

Понятно, что реакция заведующей была непедагогичной, но, судя по всему, это был жест доведенного до отчаяния человека. Ведь убей воспитанник другого ребенка, основной груз, как моральной, так и юридической ответственности свалился бы именно на нее. А эффективные правовые механизмы воздействия на детей и их родителей попросту отсутствуют.

Мы сегодня получили жутковатую ситуацию, когда дети не только прекрасно знают свои права, но и начинают ими злоупотреблять. В итоге права одного юного человека (плюющего на мораль и нормы поведения в обществе) резко перевешивают права всех остальных. Начинается либеральная диктатура. А правовая логика примерно такова.

Ребенок в силу возраста не может быть признан преступником – значит, к нему нельзя применять какие-либо санкции. Если он кого-то убьет, изнасилует, покалечит или даже съест, это формально не будет являться преступлением, так как нет «субъекта» (гражданина, не достигшего 14 лет, для уголовного права с точки зрения субъектности не существует).

А значит – это все будет несчастными случаями, не отображающимися в статистике. И их можно попросту игнорировать. Либеральные защитники прав ребенка в восторге. Ведь есть прекрасный повод поговорить о жестокости соуицма и грантик очередной под психологическую реабилитацию «пусечки» выбить.

А если кто-то вдруг возжелает справедливости или безопасности для своих детей, такого человека можно будет называть варваром, ретроградом или троглодитом. Мол, если вас или вашего ребенка убьют и съедят те, кто формально не подлежат уголовной ответственности, то и ничего страшного. Закон же не нарушен.

Отношение к подросткам в нашей стране нужно срочно менять. Иначе мы рискуем заработать полностью потерянное поколение – аморальное, безразличное и эгоистичное.

Приятного и безболезненного для всех выхода из данной ситуации нет. Чем-то придется в любом случае жертвовать. Для начала стоило бы снизить порог уголовной ответственности с 14 хотя бы до 12 лет (в этом возрасте дети уже прекрасно знают, что такое преступление). А для еще младших – создать систему закрытых реабилитационных центров.

Отдельного замечания достоин тот информационный контент, который свободно потребляют дети. Любые попытки ограничить свободный доступ к информации вызывают безумную истерику у свободолюбивой либеральной части нашего общества. Но случай с 12-летней «девочкой-каннибалом» должен заставить всех хорошенько над этим задуматься.

Фильмы, снятые по романам Томаса Харриса, некрофильские клипы и порнографические аниме – это отнюдь не то, на чем можно вырастить нормального адекватного человека.

Да, взрослый с крепкой психикой отреагирует на все это совершенно спокойно. Однако «тонкие сферы» ребенка – по определению уязвимы.

Кроме того, даже среди взрослых людей многие пребывают в так называемом «пограничном состоянии» - на относительно слабом уровне выраженности психического расстройства. И кино о каннибалах никакой пользы таким людям не принесет.

По большому счету, подобный контент должен быть ограничен механизмами, способными максимально отсечь доступ к нему лицам, которым он способен навредить. И речь не о формальных маркировках «18+», которые кроме смеха ничего не вызывают.

Пока же жители Кубани, власти и педагоги оказались в юридической ловушке. Если девочка не достигла возраста уголовной ответственности, а врачи не видят формальных оснований класть ее на лечение в закрытую клинику. ее права никоим образом нельзя ограничивать.

С точки зрения законности директора школы и детского дома полностью правы. Вот только что скажет общество, если ее снова потянет на человечину? Возможно, подобные ситуации являются красноречивым сигналом, свидетельствующим о том, что нашим законодателям пора что-то менять в уголовном и медицинском праве?