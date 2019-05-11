23:25

Одиозный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник испытал сердечный приступ

С таким сообщением, основываясь на словах жены Резника Ксении Казариной, выступило издание «МБХ Медиа». Однако есть основания полагать, что у депутата развилась «белая горячка» на фоне злоупотребления алкоголем.

Казарина сообщила, что сердечный приступ у парламентария произошел в результате развившегося наркоскандала с его участием, а также в виду тщательного обыска семьи правоохранителями на границе по прибытии из отпуска в Чехии.

Источник ФАН предоставил информацию о том, что Резнику, находящемуся в доме у своей матери, была вызвана скорая помощь из медцентра «Бехтерев». Данная клиника специализируется на помощи алкоголикам. Получив информацию, корреспонденты ФАН оперативно выехали к дому матери парламентария, однако ни одной машины скорой помощи в округе замечено не было. Очевидно, что Резник не был госпитализирован, поэтому врачи были вынуждены оказывать ему медицинскую помощь непосредственно в квартире. Сердечный приступ на дому не вылечить, поскольку это крайне серьезная и опасная для жизни вещь. Другими словами, Казарина намеренно вводит общественность в заблуждение, представляя Резника больным человеком на фоне народного и информационного давления.

Причиной вызова скорой к Резнику стало серьезное злоупотребление алкоголем, сообщил источник ФАН. Другими словами, парламентарий выпил слишком много алкоголя, лишь усугубив свое состояние и здоровье, подпорченное приемом наркотиков. Близкий друг семьи Резника рассказал журналистам ФАН о том, что депутат сразу после возвращения из Чехии, в аэропорту, находился в состоянии опьянения, поэтому отправился ночевать на квартиру к матери. Он вел себя неадекватно и подхватил «белую горячку», поэтому и пришлось вызывать врачей.

Другими словами, пока депутат-травокур находится под действием целебных капельниц, призванных вернуть его к жизни после злоупотребления наркотиками и алкоголем, Ксения Казарина пытается убедить народ в несправедливости отношения к одиозному парламентарию, придумывая «сердечнее приступы».

Напомним, ранее в сеть попали видеозаписи, на которых Резник и Казарина на отпуске в Чехии публично, сидя на скамейке в парке, раскуривают марихуану через трубку. Примечательно, что по прилету в Петербург Резник, еще не знавший о наличии записи своего пражского «наркоувлечения», уверял журналистов, что никаких наркотиков в Чехии не принимал.

