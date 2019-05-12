20:24

Ранее появилась информация о проблемах с сердцем у Максима Резника

Корреспонденты издания ФАН получили подтверждение тому, что история о проблеме с сердцем у скандального депутата Максима Резника является выдумкой. Журналистам удалось заснять врача-нарколога, который выходил из квартиры матери Резника, где депутат сейчас находится.

Фото с сайта riafan.ru

Сообщается, что из помещения врач вышел с сумками, в которых находились препараты и оборудование для борьбы с интоксикацией наркотическими препаратами и алкоголем. Корреспонденты ФАН попытались узнать у доктора, какую именно медицинскую помощь получил Резник, однако мужчина заявил, что не является врачом и вообще не понимает, что происходит.

Как отмечает ФАН, с помощью сервиса Zoon удалось опознать медработника. Им оказался известный в Северной столице нарколог Зехов Евгений Игоревич. Он специализируется на лечении наркотической и алкогольной зависимости, а также лечит связанные с пагубными привычками патологии с помощью комплексной терапии.

Напомним, ранее появилась информация о проблемах с сердцем у Максима Резника. Новость распространила его жена Ксения Казарина. Она заявила, что у депутата якобы произошло обострение на фоне наркотического скандала.

Позже эта информация была опровергнута корреспондентами ФАН. Выяснилось, что Резник столкнулся с «белой горячкой» после употребления убойной дозы алкоголя. Вероятно, эффект был усилен бурными пражскими выходными депутата, во время которых он вероятно прилюдно употреблял наркотики.

За употреблением марихуаны Максима Резника ловили и ранее. В СМИ публиковалось несколько видеозаписей, на которых депутат курит «травку». Этих фактов достаточно для того, чтобы власти города отправили Резника на медицинское освидетельствование. Положительный результат, несомненно, окажет огромное влияние на дальнейшую карьеру депутата. Вероятно, именно поэтому визит нарколога к парламентарию был тайным.

Стоит отметить, что по поводу политического будущего Резника уже высказался петербургский депутат Андрей Анохин. Он отметил, что уже направил обращение председателю ЗакСа Вячеславу Макарову по поводу Резника. В документе говорится о необходимости отстранить председателя комиссии по культуре, науке и образованию от занимаемой им должности.

