Эксперт заявил, что депутатский мандат не спасёт Резника от ответственности за шантаж и взятки

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Владелец строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко высказал мнение о том, что депутата петербургского ЗакСа Максима Резника необходимо привлечь к ответственности за коррупцию

Повышенное внимание общественности и СМИ Резник привлек после того, как стал фигурантом наркоскандала. В ходе расследования журналисты узнали, что депутат может быть участником коррупционных схем в строительстве.

«Невские новости» проявили интерес к иску, который Олег Глущенко подал против депутата Максима Резника. Суть заявления в том, что Резник должен ответить за оскорбления, нанесенные главе «Воин-В». Неприемлемые слова парламентарий произнес во время уголовного процесса в отношении близкого друга Резника Вячеслава Нотяга. Он получил тюремный срок за то, что вымогал крупные взятки за невмешательство в ход строительства жилого дома в Петербурге.

Глущенко утверждает, что Резник получал долю в 50% от всех взяток. Пользуясь своей депутатской неприкосновенностью, Максим Львович позволяет себе оскорблять руководство компании «Воин-В».

Виталий Милонов полностью подтвердил информацию Глущенко. В интервью для Nation News Милонов рассказал, как именно группа депутатов начала препятствовать программе реновации.

Также Милонов высказался по ситуации с главой компании «Воин-В» Олегом Глущенко.

Известный юрист, управляющий партнер юридической компании «Гудас, Кваша и партнеры» Алексей Гудас рассказал, что депутата, обладающего неприкосновенностью, можно привлечь к ответственности только в том случае, если местный депутатский совет по представлению прокуратуры лишит своего коллегу иммунитета. Другой вариант – подождать.

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник в майские праздники пытался сорвать первомайское шествие, отметился неадекватным поведением, а позже и вовсе оказался в центре наркоскандала.

Пражский вояж Резника с супругой также ознаменовался употреблением, по всей видимомти, наркотиков.

Целиком расследование о коррупционных схемах депутатов можно прочесть в материале «Невских новостей».