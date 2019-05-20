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Российские заключенные смогут отсудить деньги за пытки

12:48 20.05.2019
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Российские арестанты смогут требовать компенсаций. Такая возможность у них появится в случае нарушения норм содержания под стражей. Инициатива российского правительства поступила в Госдуму. Текст инициативы российского правительства размещен в электронной базе парламента.

Согласно инициативе, право на денежную компенсацию заключенные получат, если в тюрьме или следственном изоляторе будут нарушены международные нормы содержания под стражей. Сюда входит и запрет на пытки.

«Компенсация за нарушение условий содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий», — сказано в документе.

«Пытки случаются редко, но прочие условия содержания — медицинские, климатические, гигиенические — нарушаются сплошь и рядом, и никто на это внимания не обращает», — прокомментировал инициативу член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин. Его слова привел сайт издания «Коммерсант».

По мнению эксперта, законопроект является «крайне важным». Впрочем, он уверен, все нарушения начнут устранять не ранее, чем поступит первый иск от заключенного с требованием компенсации. Согласно законопроекту, новая норма обретет юридическую силу с 1 января 2020 года.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 16:21
Гость: но

надо только чтоб были прозрачные расценки, а то начнут требовать неположенного.
20.05.2019, 15:29
Гость: Европеец

Посмертно ?
20.05.2019, 15:19
Гость: Всё решает только Суд

Но если заключённый не сможет доказать что его пытали, то судебные расходы будет оплачивать сам зэк. Обращайтесь, не стесняйтесь нечаянно поскользнувшиеся!
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