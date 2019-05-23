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Кабмин не поддержал закон об ответственности за оскорбление избирателей

10:05 23.05.2019
Дом Правительства РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей, пишет ТАСС.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, принятом на заседании комиссии.

В документе отмечается, что статья 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Оскорбление") "уже содержит состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства".

"В связи с этим введение специального состава административного правонарушения, предусматривающего повышенные меры административной ответственности за оскорбление граждан, обладающих активным избирательным правом, представляется излишним", - указали в комиссии.

Кроме того, предлагаемая в законопроекте формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает "требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может повлечь неоднозначное толкование и, как следствие, произвольное правоприменение проектируемой стати КоАП", - говорится в заключении правительственной комиссии.

Данный законопроект в феврале внесли в Госдуму депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Согласно пояснительной записке, оскорблением избирателей должно считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

В подтверждение актуальности своей инициативы коммунисты приводили высказывания бывшей свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство "не просило родителей рожать", слова экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной из-за "рекомендаций", что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, и другие.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 17:20
Гость: Русин

А что, для борьбы с "клеветой на власть" действующего законодательства "не хватало"? Приняли специальный закон! Впрочем, вопрос риторический...
23.05.2019, 16:44
Гость: Реплика

Правительство не поддержало? Ну, что ж, а мы, избиратели, НЕ ПОДДЕРЖИМ ПРАВИТЕЛЬСТВО! На ближайших же выборах.
23.05.2019, 15:42
Гость: Скептик

Все правильно. Ибо избиратели - не граждане, а голоса граждан.
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