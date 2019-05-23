Кабмин не поддержал закон об ответственности за оскорбление избирателей

10:05

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей, пишет ТАСС.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, принятом на заседании комиссии.

В документе отмечается, что статья 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Оскорбление") "уже содержит состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства".

"В связи с этим введение специального состава административного правонарушения, предусматривающего повышенные меры административной ответственности за оскорбление граждан, обладающих активным избирательным правом, представляется излишним", - указали в комиссии.

Кроме того, предлагаемая в законопроекте формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает "требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может повлечь неоднозначное толкование и, как следствие, произвольное правоприменение проектируемой стати КоАП", - говорится в заключении правительственной комиссии.

Данный законопроект в феврале внесли в Госдуму депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Согласно пояснительной записке, оскорблением избирателей должно считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

В подтверждение актуальности своей инициативы коммунисты приводили высказывания бывшей свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство "не просило родителей рожать", слова экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной из-за "рекомендаций", что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, и другие.