Устроивший законодательную охоту на депутатов-наркоманов Резник попал в собственную ловушку

14:18

Скандал вокруг Резника достиг уже такого масштаба, что даже политики федерального уровня обратили на него внимание

Член Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник когда-то сам выдвигал на рассмотрение законопроект, цель которого – изобличение наркозависимых и психически нездоровых парламентариев. Теперь же этого народного избранника самого подозревают в том, что он не прочь побаловаться «травкой» или чем-то другим из запрещенного в России списка наркосодержащих веществ - в Интернете есть несколько видеороликов с курящим предположительно «косяки» Максимом Львовичем.

Скандал вокруг Резника достиг уже такого масштаба, что даже политики федерального уровня обратили на него внимание. Так, депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов обратился к петербургскому коллеге с требованием или пройти медицинское освидетельствование, или добровольно и досрочно сдать свой депутатский мандат.

Даже друг и соратник Резника по петербургскому ЗакС Борис Вишневский удивился упорству товарища, с которым тот отказывается сдать анализы на употребление наркотиков. Тем более, что, со слов Бориса Лазаревича, Резник не является наркоманом, а вот и на маму и жену депутата вся эта шумиха негативно влияет. Но скандальный парламентарий пока не спешит сдать биоматериалы для проверки.

Особенно примечателен в этой нашумевшей истории тот факт, что сам Резник 6 лет назад выносил на рассмотрение коллег-законотворцев проект, по которому предлагалось запретить лицам с психическими расстройствами и наркозависимостью занимать выборные должности. Причем его позиция по этому поводу была настолько жесткой, что по его предложению, претенденты на вышеуказанные позиции, не прошедшие медкомиссию, должны были сниматься с выборов, а депутаты, провалившие проверку или отказавшиеся от неё – лишаться полномочий.

Получается, что, исходя из своей законодательной инициативы от 2013 года, Резнику, возможно, уже давно пора «заседать» на улице или за решеткой, а не в ЗакСе. В официальном перечне заболеваний, препятствующих поступлению на госслужбу, черным по белому написано, что употребление наркотиков не совместимо с депутатством. Возможно, именно поэтому Максим Резник игнорирует всеобщие призывы пройти наркологический тест.



