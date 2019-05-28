Уголовник Ходорковский назвал бандитами патриотов и защитников России

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В программе «2019» на либеральной радиостанциим беглый уголовник предстал эдаким экспертом широкого профиля

Руслан Осташко - политолог, публицист и главный редактор интернет-издания PolitRussia, опубликовал материал о беглом уголовнике Ходорковском и его высказываниях на радиостанции «Эхо Москвы».

В программе «2019» на либеральной радиостанции Ходорковский предстал эдаким экспертом широкого профиля, важно комментируя чуть ли не каждое событие в мире. На один из «пассажей уголовника» в эфире «Эхо Москвы» обратил свое внимание Руслан Осташко.

Стоп-кадр из видео

Дело касается отправки олигархом троих журналистов в ЦАР для проведения мнимого «расследования» о мифическом «ЧВК Вагнер». Группа работала без охраны в неспокойной стране, а сама поездка была непродуманной. Вследствие такой халатности организаторов российских граждан убили. Ходорковский обвинил в их гибели неуловимую ЧВК.

При каждом удобном случае олигарх вспоминает гибель журналистов в Африке и поливает грязью всех тех, кто защищает интересы России на Ближнем Востоке, в Сирии и в других странах. Особую нелюбовь Михаил Борисович испытывает к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, которому приписывают руководство неуловимой «ЧВК Вагнера».

В эфире «Эха Москвы» Ходорковский заявил:

«Это человек, который использует вооружённых людей, вооружённые отряды для своих бандитских действий. И я очень надеюсь, что международное сообщество на эту тему будет как-то реагировать достаточно жёстко».

Другими словами, Ходорковский обвиняет всех добровольцев, кто помог победить террористов в Сирии и остановить укронацистов на Донбассе, и называет их бандитами?! Такая риторика приветствуется в ЦРУ, и Ходорковский ретранслирует в эфире идеи, придуманные в Лэнгли. В реальности, группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), нацисты на Украине – все это проекты западных спецслужб. Они призваны создать хаос, направленный против России.

«Если российские добровольцы – бандиты, то кем тогда выступают те, против кого они сражались и сражаются? Героями? Вот эти шуцманы из «Азова» и бородатые обезьяны из радикальных ближневосточных группировок – они все герои, что ли? – вопрошает Осташко. - И потом либералы удивляются, что мы зовём их фашистами».

На «Эхе Москвы», видимо, забыли, кому предоставили слово – уголовнику, заказавшему ко дню рождения убийство мэра Нефтеюганска, мошеннику, который обворовывал государство, и бывшему комсомольскому функционеру, обобравшему чернобыльцев.

Что дальше «Эхо Москвы» позволит Ходорковскому? Переиначивать историю и принижать роль СССР в победе над фашистской Германией? Унижать ветеранов войны?

Руслан Осташко пишет, что он не призывает запретить высказываться Ходорковскому. Все слова беглого олигарха лишь подтверждают причины его бегства, объясняют, почему он стал приспешником ЦРУ, зачем финансирует антироссийские издания вроде «Медузы».

«Дайте либералу трибуну, и он сам похоронит свои политические перспективы», - говорит публицист.

«Михаил Борисович, их можно называть как угодно: ЧВК, добровольцы, наемники, патриоты. Но они поехали и уничтожили ИГИЛ, уничтожили террористов, фашистов. А что сделали вы?» - обращается к Ходорковскому Руслан Осташко.

