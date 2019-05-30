Минфин предложил «уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев»

12:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что выступает за уравнение ставок налога на доходы физических лиц для россиян и иностранцев. Об этом сообщил ТАСС.

«У нас есть разные ставки налогообложения доходов — для россиян и для иностранцев — 13% и 30%. Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, — <…> уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — заявил он.

Пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров позднее пояснил, что речь шла о налоговых ставках для налоговых резидентов и нерезидентов. Министр рекомендовал проработать эту инициативу в связи с обращением представителей игорной зоны «Приморье», которые напомнили, что для иностранцев там действует повышенная налоговая ставка.

Ранее премьер министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Минфин и его глава ранее называли НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.