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Минфин предложил «уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев»

12:20 30.05.2019
Антон Силуанов. Фото с сайта kremlin.ru
Антон Силуанов. Фото с сайта kremlin.ru
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Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что выступает за уравнение ставок налога на доходы физических лиц для россиян и иностранцев. Об этом сообщил ТАСС.

«У нас есть разные ставки налогообложения доходов — для россиян и для иностранцев — 13% и 30%. Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, — <…> уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — заявил он.

Пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров позднее пояснил, что речь шла о налоговых ставках для налоговых резидентов и нерезидентов. Министр рекомендовал проработать эту инициативу в связи с обращением представителей игорной зоны «Приморье», которые напомнили, что для иностранцев там действует повышенная налоговая ставка.

Ранее премьер министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Минфин и его глава ранее называли НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.

Темы: Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 14:51
Гость: pp

силуанов для своих старается... Россиян грабить легче, а иностранные хозяева могут селуанову и по ...*е надавать...
30.05.2019, 14:43
Гость: Путник

Ндфл это налог на доходы физических лиц. На доходы, а не на инвестиции.
30.05.2019, 14:20
Гость: +++

Прогрессивная шкала ндфл - это зло. Этого делать ни в коем случае нельзя. Разбегутся инвесторы.
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