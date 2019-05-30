Путин внес в Госдуму проект о приостановке действия ДРСМД

13:18

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пиишет РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам Володина, Совет Госдумы ознакомится с документом в ближайшее время и определит сроки его рассмотрения.

В Совете Федерации также заверили, что готовы изучить проект незамедлительно. По предварительным данным, это может произойти 11 июня, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этого документа назначен замглавы МИД Сергей Рябков.

В случае принятия, закон вступит в силу со дня опубликования. Из его текста следует, что ратификация не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Кроме того, президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действии договора.

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.