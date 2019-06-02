]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

14:51 2.06.2019

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала свою проверку в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху. 

"ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН", - сообщили ТАСС в пресс-бюро службы.

"Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - отметили во ФСИН.

Накануне  проверку  инициировала прокуратура Орловской области. Поводом для провепуи послужила публикация "Орловских новостей", в которой сообщалось об избиении заключенного и пышном праздновании Пасхи в Ливенской колонии строгого режима, в ходе которого звучали лозунги "Жизнь ворам! Вечно".

"В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре области.

В свою очередь правозащитник Алексей Федяров в разговоре с "360" отметил, раз заключенным разрешили принять участие в праздничном мероприятии, которое прошло в такой форме, значит, наказывать их за это нельзя. 

"Ну почему не выйти и не поесть? Христос воскресе? Да, Христос воскресе. Жизнь ворам? Это обычное дело. Даже в колониях для бывших сотрудников кричат „Жизнь ворам!“ Понимаете? Это абсолютно обычная ситуация", — заявил Федяров.

Темы: ФСИН
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.06.2019, 17:11
Гость: Ray Bloom

Какая крыса вела съёмку?
02.06.2019, 16:05
Гость: Александр Павлович

Заключенные - тоже люди..
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.