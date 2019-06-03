На заседании ЗакСа могут снова поднять вопрос о лишении Резника депутатского мандата из-за наркоскандала

19:26

Впервые вопрос о лишении Резника мандата поднял депутат ЗакСа Андрей Анохин

Ближайшее заседание питерского Заксобрания может быть посвящено вопросу лишения Максима Резника депутатского мандата, об этом сообщил источник Telegram-канала «Ассамблея». Причиной недовольства поведением парламентария стали многочисленные видео, на которых Резник употребляет предположительно наркотические вещества. Депутат также проигнорировал призыв коллег сдать анализы и подтвердить свою чистоту от наркотиков.

Впервые вопрос о лишении Резника мандата поднял депутат ЗакСа Андрей Анохин. Он предложил рассмотреть возмутительное поведение депутата на заседании городского парламента 22 мая. Но тогда вопрос был снят с повестки дня по инициативе спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Затем Макаров выступил с осуждением провокаций на первомайском шествии в колонне оппозиционных сил, главным организатором которых был Резник. Однако никаких реальных шагов в отношении своего давнего коллеги спикер ЗакСа так и не принял.

Макаров давно проявляет лояльность по отношению к Резнику – он неоднократно защищал его в различных скандалах, не реагируя на депутатские запросы о наркоскандале. Сам Резник называет Макарова своим политическим оппонентом, но отмечает, что они по-дружески относятся друг к другу.

Максим Резник неоднократно попадал в громкие скандалы, в том числе и коррупционные. В 2016 году он проходил по делу о вымогательстве взяток у главы строительной компании «Воин-В», по которому был осужден его друг и коллега Вячеслав Нотяг. По данным правоохранительных органов, Резник получал свою долю переданных девелоперами сумм, однако смог избежать уголовного преследования. Тогда Вячеслав Макаров обещал досконально разобраться в деле, возбужденном в отношении Нотяга, а Резник смог остаться в стороне.

Спикер ЗакСа неоднократно поддерживал депутатские инициативы Резника. Так было с застройкой устья реки Смоленки. Резник действовал по проверенной схеме, подав запрос от имени якобы недовольных стройкой жителей. Макаров долго думал, а затем все-таки поддержал его, причем от имени партии. В результате стройку пришлось остановить.

Авторы Telegram-канала «Ассамблея» высказывают предположение о том, что Резник может располагать некой компрометирующей информацией о Макарове, поэтому спикер и покрывает его. На фоне прохладных отношений Макарова со Смольным его действия в деле Резника вызывают определенный интерес, учитывая, что депутат-травокур является уже явно отыгранной фигурой.