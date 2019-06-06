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Названы 13 самых популярных площадок для возведения храма в Екатеринбурге

13:03 6.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Администрация города Екатеринбурга сообщила о завершении обработки предложений жителей о возможных площадках для строительства Собора во имя Святой великомученицы Екатерины.

В электронную приемную по итогам 10 дней поступило 11 079 обращений.

«Сегодня мы публикуем перечень площадок, предложенных горожанами. Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации», сообщается на сайте администрации города.

«Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего – более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично). Что касается процедуры сбора предложений через электронную приемную, то это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами (каждое обращение фиксируется и на каждое из них будет предоставлен официальный ответ в установленный законом срок)», – отметил Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, что по результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

Всего поступило 11079 предложеных вариантов площадок для строительства Собора Святой Екатерины от горожан
1. Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова более 100
2. ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»
3. В сквере у Драмтеатра
4. Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта
5. Пустырь за Макаровским мостом
6. Площадь Труда
7. Площадь 1905 года
8. Зеленая роща
9. Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
10. На месте катка и парковки за башней «Исеть»
11. В акватории за Макаровским мостом.
12. «Храм на воде», бывшее расположение
13. На месте снесенной телебашни
14. На месте недостроя на Бориса Ельцина более 50
15. Академический район
16. Район Южного автовокзала.
17. Район ЖБИ
18. Вторчермет до 50
19. Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
20. Солнечный
21. Эльмаш
22. в районе улицы Татищева
23. В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова
24. На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.
25. в районе улицы Агриппины Полежаевой
26. На Малом Конном полуострове
27. Остров Баран
28. Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).
29. В районе плотины на Уктусе
30. Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.
31. Химмаш
32. Сортировка
33. Площадь Обороны
34. Синие камни
35. Радищева – Добролюбова
36. по улице Нагорной в Верх-Исетском районе
37. Малышева, 53
38. Ботаника
39. Метеогорка
40. Челюскинцев-Папанина
41. Территория завода Уралкабель на ул.Татищева
42. в районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха
43. Вместо памятника Свердлову
44. Крауля-Токарей
45. ЭКСПО
46. Вместо тюрьмы в центре, Репина, 4
47. Ленина-Восточная-Малышева
48. Мельзавод
49. На территории завода ЖБИ
50. Шувакинский лесопарк
51. Район 9 больницы
52. Окола "Радуга-парка"
53. Граница "Европа-Азия"
54. Сад "Вайнера"
55. За зданием Мытного двора
56. Ленина, 40
57. Сибирский тракт
58. Таганский ряд
59. на месте ДК Дзержинского (Пр. Ленина, 69/10)
60. На Сибирском тракте
61. в Карасьеозерске
Всего поступило: 11079
Всего обработано 100%: 11079

Темы: Екатеринбург
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.06.2019, 14:34
Гость: Вот как бывает

Апостолов тоже поначалу было 13.
06.06.2019, 13:54
Гость: Григорий Новых

Не поможет, будете гореть в аду ..
06.06.2019, 13:39
Гость: Вместо тюрьмы!

Не полезнее ли храмы вобще закрыть и сделать их музеями, а колокола переплавить на орала? Идиотизм прошлого никак не оставляет нас и только потому, что воровской власти нужна церкоаная подпорка. Если строить храмы, то только на месте тюрем!
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