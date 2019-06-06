Названы 13 самых популярных площадок для возведения храма в Екатеринбурге

13:03

Администрация города Екатеринбурга сообщила о завершении обработки предложений жителей о возможных площадках для строительства Собора во имя Святой великомученицы Екатерины.

В электронную приемную по итогам 10 дней поступило 11 079 обращений.

«Сегодня мы публикуем перечень площадок, предложенных горожанами. Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации», сообщается на сайте администрации города.

«Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего – более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично). Что касается процедуры сбора предложений через электронную приемную, то это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами (каждое обращение фиксируется и на каждое из них будет предоставлен официальный ответ в установленный законом срок)», – отметил Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, что по результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.