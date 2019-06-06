Названы 13 самых популярных площадок для возведения храма в Екатеринбурге
Администрация города Екатеринбурга сообщила о завершении обработки предложений жителей о возможных площадках для строительства Собора во имя Святой великомученицы Екатерины.
В электронную приемную по итогам 10 дней поступило 11 079 обращений.
«Сегодня мы публикуем перечень площадок, предложенных горожанами. Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации», сообщается на сайте администрации города.
«Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего – более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично). Что касается процедуры сбора предложений через электронную приемную, то это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами (каждое обращение фиксируется и на каждое из них будет предоставлен официальный ответ в установленный законом срок)», – отметил Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Напомним, что по результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
|Всего поступило 11079 предложеных вариантов площадок для строительства Собора Святой Екатерины от горожан
|1.
|Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова
|более 100
|2.
|ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»
|3.
|В сквере у Драмтеатра
|4.
|Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта
|5.
|Пустырь за Макаровским мостом
|6.
|Площадь Труда
|7.
|Площадь 1905 года
|8.
|Зеленая роща
|9.
|Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
|10.
|На месте катка и парковки за башней «Исеть»
|11.
|В акватории за Макаровским мостом.
|12.
|«Храм на воде», бывшее расположение
|13.
|На месте снесенной телебашни
|14.
|На месте недостроя на Бориса Ельцина
|более 50
|15.
|Академический район
|16.
|Район Южного автовокзала.
|17.
|Район ЖБИ
|18.
|Вторчермет
|до 50
|19.
|Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
|20.
|Солнечный
|21.
|Эльмаш
|22.
|в районе улицы Татищева
|23.
|В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова
|24.
|На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.
|25.
|в районе улицы Агриппины Полежаевой
|26.
|На Малом Конном полуострове
|27.
|Остров Баран
|28.
|Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).
|29.
|В районе плотины на Уктусе
|30.
|Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.
|31.
|Химмаш
|32.
|Сортировка
|33.
|Площадь Обороны
|34.
|Синие камни
|35.
|Радищева – Добролюбова
|36.
|по улице Нагорной в Верх-Исетском районе
|37.
|Малышева, 53
|38.
|Ботаника
|39.
|Метеогорка
|40.
|Челюскинцев-Папанина
|41.
|Территория завода Уралкабель на ул.Татищева
|42.
|в районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха
|43.
|Вместо памятника Свердлову
|44.
|Крауля-Токарей
|45.
|ЭКСПО
|46.
|Вместо тюрьмы в центре, Репина, 4
|47.
|Ленина-Восточная-Малышева
|48.
|Мельзавод
|49.
|На территории завода ЖБИ
|50.
|Шувакинский лесопарк
|51.
|Район 9 больницы
|52.
|Окола "Радуга-парка"
|53.
|Граница "Европа-Азия"
|54.
|Сад "Вайнера"
|55.
|За зданием Мытного двора
|56.
|Ленина, 40
|57.
|Сибирский тракт
|58.
|Таганский ряд
|59.
|на месте ДК Дзержинского (Пр. Ленина, 69/10)
|60.
|На Сибирском тракте
|61.
|в Карасьеозерске
|Всего поступило:
|11079
|Всего обработано 100%:
|11079