Россия вернулась в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

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Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, пишет газета "Известия" со ссылкой на «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.

Отмечается, что по итогам 2018 года РФ занимает 9-е место. Так, в 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России.

По сравнению с предыдущим годом количество ПИИ сократилось на 11% (238 проектов в 2017 году), что соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего числа проектов и снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе, отмечается в исследовании.

Больше всего прямых инвестиций российские проекты получили в 2018 году от компаний из США, Германии, Китая и Франции. Лидером стал агропродовольственный сектор (32 проекта), также инвесторы вкладывались в производство машин и оборудования (29 проектов), в производство химических продуктов (19 проектов) и пластика (21 проект).

«В три раза вырос сектор цифровых технологий — количество проектов увеличилось с восьми в 2017 году до 24 в 2018. Это отражает общую тенденцию во всей Европе, где сектор digital занял первое место», — прокомментировал управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Самым популярными регионами для ПИИ в 2018 году остаются Москва и Московская область с 61 инвестиционным проектом, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область с 25 проектами. На третьем месте Приморский край, который показал рост в 17% (14 проектов ПИИ).

Эксперты отмечают, что рост интереса иностранных инвесторов к Дальнему Востоку связан с результативностью государственной политики по развитию региона.

Компания EY — международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Исследование на инвестиционную привлекательность с 2010 года ежегодно проводится в 49 странах.