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Россия вернулась в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

08:35 6.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, пишет газета "Известия" со ссылкой на «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.

Отмечается, что по итогам 2018 года РФ занимает 9-е место. Так, в 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России.

По сравнению с предыдущим годом количество ПИИ сократилось на 11% (238 проектов в 2017 году), что соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего числа проектов и снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе, отмечается в исследовании.

Больше всего прямых инвестиций российские проекты получили в 2018 году от компаний из США, Германии, Китая и Франции. Лидером стал агропродовольственный сектор (32 проекта), также инвесторы вкладывались в производство машин и оборудования (29 проектов), в производство химических продуктов (19 проектов) и пластика (21 проект).

«В три раза вырос сектор цифровых технологий — количество проектов увеличилось с восьми в 2017 году до 24 в 2018. Это отражает общую тенденцию во всей Европе, где сектор digital занял первое место», — прокомментировал управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Самым популярными регионами для ПИИ в 2018 году остаются Москва и Московская область с 61 инвестиционным проектом, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область с 25 проектами. На третьем месте Приморский край, который показал рост в 17% (14 проектов ПИИ).

Эксперты отмечают, что рост интереса иностранных инвесторов к Дальнему Востоку связан с результативностью государственной политики по развитию региона.

Компания EY — международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Исследование на инвестиционную привлекательность с 2010 года ежегодно проводится в 49 странах.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 14:34
Гость: Простой генерал от инфантерии

Всё эти "инвестиции" являются покупкой блокирующих пакетов акций ....
06.06.2019, 14:19
Гость: Очередная глупость.

Тем временем украинская экономика вошла а окончательную стадию своего пике. Попробуйте опровергнуть.
06.06.2019, 13:28
Гость: кадет

Вы навернякак технический специалист и мало представляете себе глобальную мировую политику. Продолжаете верить в мировые финансовые лохотроны.
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Несколько примеров из реальной истории. Компания Энрон была самой инновационной компанией Америки в течение 6 лет подряд. В конце 2001 года стало известно, что информация о финансовом состоянии компании в значительной степени была сфальсифицирована с помощью бухгалтерского мошенничества и ложного аудита. В 2001 года было объявлено о банкротстве компании. С тех пор Энрон стал популярным символом умышленного корпоративного мошенничества и коррупции.
\\\\\\\\\\
Далее последовал крах Lehman Brothers. И сегодня троцкисты-глобалисты и вся эта мировая закулиса ФРС, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup Inc., Morgan Chase JPM & Co. и UBS AG
уже не настолько свободно себя чувствуют. Все рушится. Вдобавок ко всему этому американский националист Трамп затеял пока беспроигрышную игру против этих финансовых спекулянтов и паразитов. Будущее мира мрачно.
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И я вам скажу почему - жадность, циничность, нахрапистость, чванство и беспредел этой финансовой закулисы спекулянтов их подвела. Также они и их соплеменники действуют сегодня в России, разрушая экономику и вывозя все ресурсы на Запад. Где здесь либерализм? Его нет. Где злесь конкуренция? Ее нет. Где свободный бизнес и доступные коедиты? Их нет. Есть диктат и монополия мировой финансовой щакулисы глобалистов по всему миркюу.Так чего вы хотите?
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