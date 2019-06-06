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В правительстве пообещали защитить «Яндекс» от давления ФСБ

12:18 6.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Правительство РФ защитит «Яндекс» от чрезмерного административного давления. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием ФСБ к компании выдать ключи шифрования.

««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — сказал Акимов.

4 июня РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» уже несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В компании прямо не подтвердили эту информацию, но заметили, что «исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей».

За аналогичный отказ предоставить ключи шифрования госорганам в России был оштрафован, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов мессенджер Telegram.

Темы: Интернет в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Яндекс
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 13:18
Гость: нуну

"Идет тайная борьба силовиков-государственников с либерал-космополитами в Правительстве" - больше похоже на борьбу нанайских мальчиков.
06.06.2019, 12:45
Гость: государственники против космополитов. Кто победит?

Владелец Яндекса олигарх Аркадий Волож с двумя, с тремя гражданствами давно уже прописался в офшорах. Правительство: "Яндекс очень важен для российской экономики"
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Правительство продолжает действовать в своем прежнем русле. Своих космополитов и олигархов-паразитов не слают.
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Идет тайная борьба силовиков-государственников с либерал-космополитами в Правительстве
06.06.2019, 12:40
Гость: Иван простак

Ну не им же ездить в электричках, или вагонах метро, где могут быть террористы. Защитники хреновы.
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