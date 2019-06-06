В правительстве пообещали защитить «Яндекс» от давления ФСБ

12:18

Правительство РФ защитит «Яндекс» от чрезмерного административного давления. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием ФСБ к компании выдать ключи шифрования.

««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — сказал Акимов.

4 июня РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» уже несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В компании прямо не подтвердили эту информацию, но заметили, что «исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей».

За аналогичный отказ предоставить ключи шифрования госорганам в России был оштрафован, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов мессенджер Telegram.