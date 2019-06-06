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РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

16:48 6.06.2019
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
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Молитву «Отче наш» в России будут произносить привычным образом. Поправки, внесенные папой Римским Франциском, в РПЦ учитывать не захотели. Священнослужители не увидели в этом смысла.

Ничего плохого представители Церкви в решении папы не нашли, но текст «Отче наш» решили оставить прежним. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мнение различных священников.

«Как получили Писание — так и оставим», — заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков. Богословских неточностей используемая РПЦ версия молитвы не содержит, добавил он.

Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский и бывший глава партиаршей пресс-службы Владимир Вигилянский напомнил, что богослужения проводятся на церковнославянском языке. В нем подразумевается значение, которое близко к новой правке.

«Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил папа Франциск», — заметил священник.

Правки в текст православного богослужения, сказал он, вносятся «на протяжении всех веков». При этом смысл никак не теряется. Одинаковым он остался и в новой версии католической молитвы, и в той, что используют в РПЦ.

«Смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», — подытожил Вигилянский.

В утвержденным папой варианте «Отче наш» фразу «не введи нас в искушение» заменили на «не дай нам поддаться искушению». Первый вариант, как заявил понтифик в 2017 году, можно истолковать таким образом, будто бы сам Бог искушает верующих.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 00:03
Гость: Sans nom

В 4 веке католичества не было.
В 988 тоже.
Разделение ц.-1054г.
.
Подобным образом крестили многих,не только славян.
.
Кого уж точно заставляли,это прибалтов,
Литва стала ,и именно католической, в 1380гг только.
06.06.2019, 23:55
Гость: працелсь

блин, ну и суеверные же попы))) ужас))
да богу всё равно какими словами и о чём вы его просите)))
не по словам он о вас судит, а по делам)))
06.06.2019, 23:23
Гость: Нет

Прося Бога: “Не введи нас во искушение”, — мы как бы говорим Богу: “Не посылай нам испытания выше сил, посылай нам такие, с которыми мы сможем справиться, чтобы те испытания и скорби, которые Ты посылаешь, не сокрушили нас, не убили в нас веру”.
Зачем они вообще нужны? Для роста верующего... если угодно - "для духовного роста" :)
Поэтому, нет смысла менять эти слова.
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