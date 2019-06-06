РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

16:48

Молитву «Отче наш» в России будут произносить привычным образом. Поправки, внесенные папой Римским Франциском, в РПЦ учитывать не захотели. Священнослужители не увидели в этом смысла.

Ничего плохого представители Церкви в решении папы не нашли, но текст «Отче наш» решили оставить прежним. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мнение различных священников.

«Как получили Писание — так и оставим», — заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков. Богословских неточностей используемая РПЦ версия молитвы не содержит, добавил он.

Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский и бывший глава партиаршей пресс-службы Владимир Вигилянский напомнил, что богослужения проводятся на церковнославянском языке. В нем подразумевается значение, которое близко к новой правке.

«Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил папа Франциск», — заметил священник.

Правки в текст православного богослужения, сказал он, вносятся «на протяжении всех веков». При этом смысл никак не теряется. Одинаковым он остался и в новой версии католической молитвы, и в той, что используют в РПЦ.

«Смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», — подытожил Вигилянский.

В утвержденным папой варианте «Отче наш» фразу «не введи нас в искушение» заменили на «не дай нам поддаться искушению». Первый вариант, как заявил понтифик в 2017 году, можно истолковать таким образом, будто бы сам Бог искушает верующих.