В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

09:10

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК РФ.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.

Задержание прошло в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь". Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей. Шеверда стал четвертым фигурантом дела.

Как отмечает СК, в ближайшее время чиновнику предъявят обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.