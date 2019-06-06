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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

09:10 6.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК РФ.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.

Задержание прошло в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь". Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей. Шеверда стал четвертым фигурантом дела.

Как отмечает СК, в ближайшее время чиновнику предъявят обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 14:20
Гость: Москва, Кремль.....

Он привез им взятку, а они его.... Почему? Нужно показать работу по борьбе с коррупционерами, для галочки осудят, пару месяцев поест крабов и на Бэнтли вернется с повышением... все идет по плану!
06.06.2019, 14:11
Гость: Простой генерал от инфантерии

Ну вот, не прошло и 5 лет от начала "санитарных рубок" в Иркутской области .. Теперь вопрос сколько денег у него обнаружили в аэропорту им. Пушкина, сколько БилетовЦБ у него было в портфеле, и был ли билет Москва-Иерусалим ?
06.06.2019, 13:51
Гость: Все выше и выше, и выше.....

Выбрали импотента и не возмущайтесь! Все идет по плану, это мундиальная цифровая дуриномика! В ней воровство - главный движитель прогресса...
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