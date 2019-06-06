«12 друзей Собянина»: ФБК рассказал о доме в центре Москвы, который вместо очередников заселили сотрудники мэрии и другие чиновники

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По бумагам дом является муниципальным жильем, но на деле представляет собой элитный жилой комплекс с подземным паркингом и охраной



Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал свежее расследование Фонда, в котором рассказывается о "гнезде чиновников": доме в центре Москвы, дорогостоящие квартиры в котором непонятным образом достались сотрудникам столичной мэрии и другим чиновникам.

Речь идет о доме на Садовнической набережной, возведенном на месте здания дореволюционной постройки. В 2009 году приметное историческое здание решили сохранить и отреставрировать, но после того, как здание по соседству частично обрушилось (под завалами погибли трое рабочих), в мэрии решили снести весь квартал. На месте снесенных домов власти пообещали построить точно такие же, а квартиры в них должны были достаться очередникам и молодым семьям.

Стройка началась в 2016 году и шла быстрыми темпами, но новое угловое здание мало чем напоминало снесенный дом. По бумагам он является муниципальным жильем, но на деле представляет собой элитный жилой комплекс с подземным паркингом и охраной.



Стоп-кадр из видео в YouTube

"Можно отдать квартиры очередникам, как обещано. В конце концов тут снесли к чертям историческое здание ради очередников. Ну а если нет, то, как и положено делать с городским имуществом, эти квартиры можно продать с аукциона за большие деньги и пополнить бюджет. А потом, например, купить пенсионерам лекарства", – пишет Навальный в своем блоге. Но власти поступили иначе.

К настоящему времени многие квартиры в этом доме обрели новых владельцев, но почти все они являются чиновниками или их родственниками. Так, 135-метровая квартира, рыночную стоимость которой в ФБК оценили в 70 млн рублей, принадлежит семилетнему сыну министра культуры Москвы Александра Кибовского. Она указа в декларации чиновника, как и 174-метровая квартира, купленная Кибовским ранее у Москвы.

Владельцами дорогих квартир в этом доме также являются глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов, глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, начальник управления оценки городского имущества Москвы Михаил Кленин, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов и другие сотрудники мэрии, пишет "Медиазона".

Или вот еще 3 чиновника, обеспеченных нами до конца жизни и на поколение вперед. Это заместители заместителя заместителя Собянина. Чем они занимаются, не понять даже если 10 раз перечитать название должности. С какой стати? Что они сделали для Москвы? pic.twitter.com/rTESKBJtU7 — Отдел расследований (@otdel_r) 5 июня 2019 г.

"На самом деле 12 из 24-х заселенных квартир в этом доме принадлежат сотрудникам собянинской мэрии. Невозможно не заметить, что абсолютное большинство их, кроме одного или двух, имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу. То есть их департаменты либо строили этот дом, либо продавали, либо сносили предыдущий, исторический", – утверждает Навальный.

"Нет ни одного доступного документа, объясняющего, почему эти люди получили квартиры от города, а если они их купили, то по какой цене. Мы понимаем, что эта секретность от того, что квартиры фактически украдены у города – через продажу по смехотворной цене. И чисто аналитически можем доказать, что никто из чиновников не мог купить их по рыночной цене. Мы взяли декларации всех этих собянинских прихвостней (благо они доступны за много лет) и просто прикинули, сколько они могли накопить за последние годы. Результат нас сильно удивил. Почти ни у кого из них даже теоретически не могло оказаться больше 6-7 миллионов на счетах", – пишет оппозиционер.

В ФБК установили и владельцев остальных квартир в этом доме. Например, квартира площадью 140 квадратных метров принадлежит вице-спикеру Госдумы и сопредседателю Общероссийского Народного фронта Ольге Тимофеевой. Остальными квартирами владеют управделами Госдумы и бывший начальник службы безопасности спикера Вячеслава Володина Игорь Дивейкин, бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков, бывший помощник президента Владимира Путина по кадровым вопросам Евгений Школов, замминистра финансов Илья Трунин и другие чиновники.

Отдельно Навальный упоминает, что одна из квартир в доме на Садовнической набережной принадлежит актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой. Сама Гузеева, ранее публиковавшая в соцсетях посты в поддержку Сергея Собянина, отказалась рассказать Навальному по телефону о том, как ей досталась 177-метровая квартира. Наконец, 150-метровая квартира в этом доме есть и у главы Росреестра Виктории Абрамченко, которая, по мнению Навального, ответственна за разрушение системы учета недвижимости в России и появление в базе данных о недвижимости странных сведений о собственниках.

По данным ФБК, в доме насчитывается еще 56 пустующих и более скромных квартир, которые, вероятно, тоже найдут своих владельцев.