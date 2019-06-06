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«12 друзей Собянина»: ФБК рассказал о доме в центре Москвы, который вместо очередников заселили сотрудники мэрии и другие чиновники

20:41 6.06.2019

По бумагам дом является муниципальным жильем, но на деле представляет собой элитный жилой комплекс с подземным паркингом и охраной


Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал свежее расследование Фонда, в котором рассказывается о "гнезде чиновников": доме в центре Москвы, дорогостоящие квартиры в котором непонятным образом достались сотрудникам столичной мэрии и другим чиновникам.

Речь идет о доме на Садовнической набережной, возведенном на месте здания дореволюционной постройки. В 2009 году приметное историческое здание решили сохранить и отреставрировать, но после того, как здание по соседству частично обрушилось (под завалами погибли трое рабочих), в мэрии решили снести весь квартал. На месте снесенных домов власти пообещали построить точно такие же, а квартиры в них должны были достаться очередникам и молодым семьям.

Стройка началась в 2016 году и шла быстрыми темпами, но новое угловое здание мало чем напоминало снесенный дом. По бумагам он является муниципальным жильем, но на деле представляет собой элитный жилой комплекс с подземным паркингом и охраной.


Стоп-кадр из видео в YouTube

"Можно отдать квартиры очередникам, как обещано. В конце концов тут снесли к чертям историческое здание ради очередников. Ну а если нет, то, как и положено делать с городским имуществом, эти квартиры можно продать с аукциона за большие деньги и пополнить бюджет. А потом, например, купить пенсионерам лекарства", – пишет Навальный в своем блоге. Но власти поступили иначе.

К настоящему времени многие квартиры в этом доме обрели новых владельцев, но почти все они являются чиновниками или их родственниками. Так, 135-метровая квартира, рыночную стоимость которой в ФБК оценили в 70 млн рублей, принадлежит семилетнему сыну министра культуры Москвы Александра Кибовского. Она указа в декларации чиновника, как и 174-метровая квартира, купленная Кибовским ранее у Москвы.

Владельцами дорогих квартир в этом доме также являются глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов, глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, начальник управления оценки городского имущества Москвы Михаил Кленин, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов и другие сотрудники мэрии, пишет "Медиазона".

 

 

"На самом деле 12 из 24-х заселенных квартир в этом доме принадлежат сотрудникам собянинской мэрии. Невозможно не заметить, что абсолютное большинство их, кроме одного или двух, имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу. То есть их департаменты либо строили этот дом, либо продавали, либо сносили предыдущий, исторический", – утверждает Навальный.

"Нет ни одного доступного документа, объясняющего, почему эти люди получили квартиры от города, а если они их купили, то по какой цене. Мы понимаем, что эта секретность от того, что квартиры фактически украдены у города – через продажу по смехотворной цене. И чисто аналитически можем доказать, что никто из чиновников не мог купить их по рыночной цене. Мы взяли декларации всех этих собянинских прихвостней (благо они доступны за много лет) и просто прикинули, сколько они могли накопить за последние годы. Результат нас сильно удивил. Почти ни у кого из них даже теоретически не могло оказаться больше 6-7 миллионов на счетах", – пишет оппозиционер.

В ФБК установили и владельцев остальных квартир в этом доме. Например, квартира площадью 140 квадратных метров принадлежит вице-спикеру Госдумы и сопредседателю Общероссийского Народного фронта Ольге Тимофеевой. Остальными квартирами владеют управделами Госдумы и бывший начальник службы безопасности спикера Вячеслава Володина Игорь Дивейкин, бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков, бывший помощник президента Владимира Путина по кадровым вопросам Евгений Школов, замминистра финансов Илья Трунин и другие чиновники.

Отдельно Навальный упоминает, что одна из квартир в доме на Садовнической набережной принадлежит актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой. Сама Гузеева, ранее публиковавшая в соцсетях посты в поддержку Сергея Собянина, отказалась рассказать Навальному по телефону о том, как ей досталась 177-метровая квартира. Наконец, 150-метровая квартира в этом доме есть и у главы Росреестра Виктории Абрамченко, которая, по мнению Навального, ответственна за разрушение системы учета недвижимости в России и появление в базе данных о недвижимости странных сведений о собственниках.

По данным ФБК, в доме насчитывается еще 56 пустующих и более скромных квартир, которые, вероятно, тоже найдут своих владельцев.

Темы: Москва, Элитная недвижимость, Алексей Навальный, Сергей Собянин
Источник: NEWSru.com
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 22:07
Гость: ABCD

Что такое демократия?
Демос- (др.Греция) выбор СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ в сообщении своей воле правителю которого они назначают.
Кратос-власть.
Вместе "Демоскратос"- власть богатой элиты, работорговцы, купцы, менялы итд...
Простой народ- рабочие, ремесленники, крестьяне- "охлос" (др.Греция)- толпа́ (скопище, сборище, сходбище, толкотня)Охлос – рабы, бедняки, батраки – не имеющие права голоса.
Дители Демоса – богатого района города, проходящие определенный имущественный ценз. Только они могли быть избранными в органы управления.
На выборах в др.Греции проголосовать мог только ТОТ, кто мог предъявить чиновнику факт владения или рабами или недвижимостью или наличие крупной суммы.
Плебос – свободные люди, мелкие хозяева, владельцы собственных домов и земель – могут выбирать, но не могут быть избранными.
Итого.
Понятие "демократия" у нас извращено с самого начала. Власти народа никогда не было в принципе, то что выдают за "демократию" на само деле это власть богачей навязавших свою волю тем кто был беднее их.
Сейчас разве происходит не то же самое? То же самое!
Ожиревшая и насосавшаяся крови верхушка иудейской буржуазии в России навязывает нам свою волю, лукаво в СМИ манипулируя терминами и понятиями, выдавая СВОЙ выбор за якобы нашу волю.
Если бы на сбыла власть народа то она бы называлась точно не "демократия" а "плебоскратия" или "охлоскратия", но такого НЕТ!
Так что всё законно, господа живут в "Демосе" а плебеи как и положено в стойле.
06.06.2019, 21:56
Гость: Наталья

Какое циничное время! НИЧЕГО не стесняются и НИКОГО не боятся! А , если что, Песков или подобные ему напишут , что это неправда. Они ведь не доказывают. Верьте на слово.
06.06.2019, 21:56
Гость: Скептик.

Рыба тухнет все оттуда же.
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