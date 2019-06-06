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Калви попросился у Следственного комитета на ПМЭФ

17:58 6.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Следственный комитет России до сих пор не дал ответа на запрос адвоката основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, отправленного под домашний арест. Об этом рассказал сам защитник Дмитрий Клеточкин.

«Ответ от следствия нами пока не получен, но мы по-прежнему его ждем», — рассказал защитник. Его слова привел ТАСС.

По словам адвоката, ходатайство следствию было подано через «ящик», установленный в здании Следственного комитета. Это произошло еще 30 мая, ответа так и нет.

В ФСИН ранее заявили, что могли бы запросто организовать участие арестанта в ПМЭФ, однако для этого необходимо разрешение Следственного комитета.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, его бизнес-партнер Филипп Дельпаль и еще несколько фигурантов дела о многомиллионном хищении у банка «Восточный» были арестованы. Они оказались в СИЗО в феврале 2019 года. Позже защита основателя Baring Vostok добилась изменения меры пресечения. Калви отправили под домашний арест.

Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — открылся в Санкт-Петербурге 6 июня. Он продлится по 8 июня включительно.

Темы: Санкт-Петербург, Расследования в России, Бизнес и предпринимательство в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 20:50
Гость: кадет

Сама постановка вопроса исходящая от либерал-космополитов заслуживает оценки специалиста по психиатрии.
06.06.2019, 19:27
Гость: Русский

Узгаю Бздуна! Сейчас он взвешивает свои рефлексы:
1.Боюсь.
2. Не боюсь.
Больше у него рефлексов нет. И сейчас такое время что приходится иногда бояться-побоялся народа который вышел останавливать поповскую чуму в Ебурге. Про Шиес промякал что надо ,мол, как то решать проблему. Но если раньше он мог что то брякнуть и нырнуть в кусты -то сейчас в кусты не получается -время другое
06.06.2019, 18:13
Гость: И улюкаева

тоже.
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