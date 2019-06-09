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«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня

10:19 9.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Традиционная 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет 20 июня в 12:00, сообщает пресс-служба Кремля. Ее покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», также она будет доступна на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»

Глава государства ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение. Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимаются начиная с 8:00 (мск) 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы главе государства в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). 

Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 17:16
Гость: Федора Егоровна с вопросом

Я очень переживаю за Россию. Смотрю все передачи о Сирии, Венесуэле, о наших победах над бандеровцами и другими плохими людьми. Но получилось так, что однажды заглянула я в кадушку, чтобы воды набрать, и увидела в ней лягушку. Заглянула в ушат - тараканы там кишат. Хочу понять, почему все так плохо, если я все правильно делаю?
09.06.2019, 17:16
Гость: Мои вопросы

Зачем вы вступали в КПСС, зачем пошли работать в КГБ и почему предали все это? Почему стали служить предателям и ворам?
09.06.2019, 17:16
Гость: Алекс Дорф

... Что я его брехни за 19 лет не наслышался. Люди за это время из новорожденных становятся совершеннолетними, получают образование, работают, создают семьи. Но кто-то так и остается на стадии новорожденного. Это и есть Путинская аудитория.
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