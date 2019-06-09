«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня

10:19

Традиционная 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет 20 июня в 12:00, сообщает пресс-служба Кремля. Ее покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», также она будет доступна на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»

Глава государства ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение. Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Вопросы принимаются начиная с 8:00 (мск) 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы главе государства в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.