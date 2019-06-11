]]> ]]>
Главная В России Новости

На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей

09:17 11.06.2019
Иван Голунов
Фото: meduza.io
Материалы по теме:

На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

"Отдельно отметим, что речь идёт о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками",- заявили в ведомстве.

В столичной полиции также заявили, что намерены завершить экспертизу пакетов с наркотическими веществами во вторник во второй половине дня.

Ранее стало известно, что эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук журналиста. Кроме того, главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что "на сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены".

Вместе с тем, на заседании суда в субботу, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Голунова, следователь заявлял, что в "материалах дела есть информация о том, что Голунов употреблял наркотические вещества".

Иван Голунов  был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре". По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он ранее получал угрозы. Его защита считает, что задержание прошло с нарушениями, полицейские применили в отношении Голунова немотивированное насилие, а наркотики ему были подброшены.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2019, 14:46
Гость: А почему этот,

с позволения сказать репортёр, работает в какой-то Медузе, а не в Известиях? И вообще, честный репортёр наркотой барыжить не должен.
11.06.2019, 14:16
Гость: Это

один из ников домофона. Национальность здесь не причем.
11.06.2019, 14:14
Гость: Капитан

во-первых, не в Казани, а в Жмеринке, во-вторых, не я, а твой голубой друг - Михайло, в третьих, не наркотики, а совсем другое.
Все комментарии (38)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.