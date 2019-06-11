На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей

09:17

На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

"Отдельно отметим, что речь идёт о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками",- заявили в ведомстве.

В столичной полиции также заявили, что намерены завершить экспертизу пакетов с наркотическими веществами во вторник во второй половине дня.

Ранее стало известно, что эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук журналиста. Кроме того, главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что "на сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены".

Вместе с тем, на заседании суда в субботу, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Голунова, следователь заявлял, что в "материалах дела есть информация о том, что Голунов употреблял наркотические вещества".

Иван Голунов был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре". По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он ранее получал угрозы. Его защита считает, что задержание прошло с нарушениями, полицейские применили в отношении Голунова немотивированное насилие, а наркотики ему были подброшены.