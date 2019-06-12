Соболь расставила приоритеты и улетела в День России за украденными у РФ деньгами Ходорковского?

17:56

Соратница Навального и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь проигнорировала День России

В этот праздничный день она полетела в Бонн, где пройдет церемония вручения премии Бориса Немцова.

Фото с сайта riafan.ru

В своем Twitter-аккаунте Соболь написала, что ее туда пригласила Жанна Немцова. Примечательно, что 12 июня либералы проводят различные мероприятия: митинги, протестные акции, шествия. Несмотря на это, Соболь решила уехать в Германию.

Зачем она туда поехала – можно только догадываться, ведь ее нет в списках номинантов. Там присутствует фамилия ее начальника Навального, который предпочел участие в митинге. О цели своего путешествия Соболь корреспондентам ФАН не рассказала. Странное поведение для кандидата в депутаты Мосгордумы.

Любовь Соболь также в очередной раз отказалась отвечать на вопросы о своем имуществе. Напомним, после расследования ФАН стало известно, что семья Соболь владеет дорогой недвижимостью общей суммой более 51 млн рублей.

Сегодня журналисты издания решили выяснить, почему она покидает страну в столь важный праздник. Так как кандидат в Мосгордуму не ответила на этот вопрос, можно предположить, что она решила продемонстрировать свои приоритеты.

Церемония вручения этой премии считается престижным мероприятием в либеральной тусовке. Своим присутствием там Соболь показывает, что относится к числу присутствующих и игнорирует День России, как и саму Россию.

Напомним, ранее кандидат в Мосгордуму становилась участницей скандалов. Например, она напала на беременную Маргариту Симонян, а ее муж Сергей Мохов оказался связанным с похоронной мафией и многое другое.

Количество ее сторонников тает на глазах. Можно предположить, что после этой поездки таковых у нее станет еще меньше.