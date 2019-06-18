Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения

08:04

Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по экологическим правам Евгения Боброва.

Ранее СПЧ порекомендовал правительству обеспечить передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность для предотвращения образования пищевых отходов.

"Переговоры с ритейлерами были, они готовы передавать нереализованные продукты", - сказал Бобров. По его словам, такие продукты можно передавать не только на благотворительность, но и в больницы, поликлиники, хосписы. "Здесь можно и продавать, в принципе, не обязательно бесплатно раздавать", - уточнил он.

"Здесь нужно уточнить некоторые санитарно-гигиенические правила, потому что сейчас такие продукты находятся как бы в зоне риска, и там нужно формулировки уточнить, чтобы у сети ритейлеров проблем не возникало. Где-то они это делают и к ним не придираются, где-то делают – и придираются. В целом, системы никакой нет", - рассказал он.

Как добавил Бобров, если формулировки уточнить, то Роспотребнадзор не будет придираться, и эта деятельность сможет реализовываться. "За один-два дня передадут и, это укладывается, скажем, в три дня, остающимися до срока годности, то все нормально. Можно и в последний день передавать, если гарантировано в этот день употребление состоится", - уточнил он.

"Если продукты с истекающим сроком хранения не будут выброшены через день, через два, через три максимум, а сегодня же направлены на нужды социальных учреждений, то немножко сократятся расходы на содержание тех же стариков, инвалидов, детей и прочих, даже бездомных детей. И меньше будет отходов, которые нужно будет потом или закапывать, или перерабатывать, или сжигать", - заключил член СПЧ.