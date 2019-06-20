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17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным

12:23 20.06.2019

Президент России Владимир Путин в семнадцатый раз пообщается с россиянами в прямом эфире. Ожидается, что прямой эфир пройдет в формате, который уже был опробован годом ранее: президент РФ будет принимать вопросы от граждан и сразу обсуждать их с министрами и представителями региональной власти.

В прошлом году "прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире Путин поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут, напоминает "Интерфакс".

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 15:11
Гость: Скептик

Все больше каналов транслируют прямую линию с президентом Владимиром Путиным...
Все меньше народу её смотрит...
--
Интересно, во что это обходится налогоплательщикам?
20.06.2019, 14:05
Гость: "Как

царю челобитную подаешь, холоп?" (c)
20.06.2019, 13:59
Гость: некрасов

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет!
«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка.

...

Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!
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