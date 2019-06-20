17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным

12:23

Президент России Владимир Путин в семнадцатый раз пообщается с россиянами в прямом эфире. Ожидается, что прямой эфир пройдет в формате, который уже был опробован годом ранее: президент РФ будет принимать вопросы от граждан и сразу обсуждать их с министрами и представителями региональной власти.

В прошлом году "прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире Путин поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут, напоминает "Интерфакс".