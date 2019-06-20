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Владимир Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

12:58 20.06.2019
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В ходе прямой линии президент России признал, что жителям страны действительно стало тяжелее жить. Причиной этого он назвал то, что несколько лет назад Россия столкнулась с шоковыми ситуациями, подорвавшими положение на отечественном рынке, что сказалось отрицательно и на социальной сфере. 

"Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками - это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных - нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары. Поэтому у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, наибольший спад был в 2016 году. Сейчас доходы постепенно восстанавливаются, заявил Путин.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 16:37
Гость: то

кто заставлять то будет? уж точно не это государство.
20.06.2019, 15:24
Гость: забота о чиновниках и олигархах

Высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены ситуацией на рынке труда и вызваны необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов, заявил во время прямой линии президент Владимир Путин.
«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались», — сказал Путин, отвечая на поступивший вопрос о том, «когда чиновники будут получать зарплату как рядовые россияне».
А как насчет эффективности работы вышеназванных высокооплачиваемых работников госкомпаний и чиновников?Чем они заслужили такую зарплату,когда Россия является сырьевым придатком,без перспектив на экономическое развитие?
20.06.2019, 15:18
Гость: Особенно тяжелее

стало жить стае ротенбергов, сечиным, дерипаскам, чемезовым...
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