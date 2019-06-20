Владимир Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

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В ходе прямой линии президент России признал, что жителям страны действительно стало тяжелее жить. Причиной этого он назвал то, что несколько лет назад Россия столкнулась с шоковыми ситуациями, подорвавшими положение на отечественном рынке, что сказалось отрицательно и на социальной сфере.

"Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками - это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных - нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары. Поэтому у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, наибольший спад был в 2016 году. Сейчас доходы постепенно восстанавливаются, заявил Путин.