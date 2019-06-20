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Путин пообещал поднять пенсии военным пенсионерам с 1 октября на 4,3%

13:18 20.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Военным пенсионерам с 1 октября этого года будут повышены пенсии на 4,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе "прямой линии".

"С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%", - сказал Путин.

По его словам, это будет сделано одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства. "Безусловно, мы будем за этим следить", - отметил Путин.

Он напомнил, что в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 4,3%.

"С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера", - сказал президент.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 16:59
Гость: Следующий

когда он помрет, урежет тебе пенсию.
20.06.2019, 16:58
Гость: Возмущайся

по поводу единоросов.
20.06.2019, 16:27
Гость: SL

Ох как это тяжко в курилке сидеть, басни рассказывать, да еще когда тебя рядовой срочник сигаретами угощает? Сам живу рядом с офицерским городком. Пьянь на пьяне, что вояки, что их жены! По выходным в поселке улицу переходить страшно. ПОЗОРИЩЕ!!!
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