Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной кибератаке

14:26

Call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке.

По словам одной из ведущих мероприятия, атака шла из-за рубежа, но она была отражена.

"У нас call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки", - сообщила одна из ведущих прямой линии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, DDoS атака, "которая положила приложение "Москва Путину", шла с Украины. Она отметила, что с проблемой справились достаточно быстро. "Уже все починили", - добавила Симоньян.