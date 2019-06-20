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Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной кибератаке

14:26 20.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке.

По словам одной из ведущих мероприятия, атака шла из-за рубежа, но она была отражена.

"У нас call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки", - сообщила одна из ведущих прямой линии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, DDoS атака, "которая положила приложение "Москва Путину", шла с Украины. Она отметила, что с проблемой справились достаточно быстро. "Уже все починили", - добавила Симоньян.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 16:35
Гость: SL

Че только не придумаешь, чтоб от корыта не оттащили. Хорошо хоть не террористы в студию рвались. )
20.06.2019, 16:16
Гость: Иван простак

Ужасная прямая линия. Такое чувство, что Путину сделали укол, подавляющий волю. Это уже не старая добрая прямая линяя с огоньком, где Украину обещали лишить государственности. Это какой то партхозактив. Все вопросы отклонены по касательной. Часть вопросов это уровень мэра ПГТ.
По Донбассу невнятно: какая то семья и мастер по изготовлению гитар. Короче после 17 года отрицательная динамика. Вопрос подготовки Майдана, предательства элит и медиа не поднят. Все как то обходят углы. Дообходятся.
20.06.2019, 15:33
Гость: Илья

Десятки тысяч дизлайков тоже работа госдепа. Что ты на это скажешь, Росстат?
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