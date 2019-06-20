Путин заявил о необходимости переработки статьи о преступных сообществах

15:34

Президент Владимир Путин призвал переписать статью Уголовного кодекса о преступных сообществах, чтобы по ней не привлекали предпринимателей. Об этом он заявил в рамках Прямой линии - 2019.

Ведущий переадресовал президенту просьбу предпринимателей «разобраться» со ст. 210 УК о преступных сообществах. «Полностью согласен. Здесь даже комментария нет, только слова о том, что с этим нужно поработать на экспертном уровне», - заявил президент.

По его словам, в Госдуме должны подумать над тем, чтобы переработать эту статью.

«На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести любой совет директоров любой организации. Это недопустимо, над этим нужно поработать и внести изменения в закон», - сказал Путин.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ужесточении ответственности за создание преступного сообщества, напоминает «Право.ru». 1 апреля Путин подписал закон.