]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин заявил о необходимости переработки статьи о преступных сообществах

15:34 20.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Президент Владимир Путин призвал переписать статью Уголовного кодекса о преступных сообществах, чтобы по ней не привлекали предпринимателей. Об этом он заявил в рамках Прямой линии - 2019.

Ведущий переадресовал президенту просьбу предпринимателей «разобраться» со ст. 210 УК о преступных сообществах. «Полностью согласен. Здесь даже комментария нет, только слова о том, что с этим нужно поработать на экспертном уровне», - заявил президент.

По его словам, в Госдуме должны подумать над тем, чтобы переработать эту статью.

«На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести любой совет директоров любой организации. Это недопустимо, над этим нужно поработать и внести изменения в закон», - сказал Путин.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ужесточении ответственности за создание преступного сообщества, напоминает «Право.ru». 1 апреля Путин подписал закон.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2019, 16:21
Гость: xmyr

Прежде всего надо прекратить популяризировать крутых пацанов, за которыми гоняются крутые менты , а остальное окружение шелуха.Бандиты и купленые менты в России с Одессы.
20.06.2019, 15:44
Гость: А кто пишет, принимает и подписывает

идиотские законы?
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.