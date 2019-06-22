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СМИ узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

22:32 22.06.2019
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История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году. Тогда две женщины, ожидавшие главу государства,  написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку президенту, рассказал РИА Новости супруг второй женщины Владимир Щербина.

В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах. 

Эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года. Тогда президент посетил промышленные предприятия Коми, а также встретился с главой региона Вячеславом Гайзером и обсудил проблемы развития лесопромышленного комплекса и инвестпроекты в этой сфере.

Владимир Щербина рассказал, что его супруга Елена Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми, в тот день ждала Путина на площади и познакомилась с женщиной по имени Валентина.

"Она была не только свидетелем этой ситуации. Я помню, как это все происходило. Она с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина. Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки", — рассказал Владимир Щербина.

По словам Владимира, охранники просили женщин покинуть площадь, но они не уходили.

"Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял", — рассказал Владимир.

Он добавил, что охранники, которые преграждали путь его жене и Валентине, позже пытались выяснить характер записки.

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Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.06.2019, 00:02
Гость: Алевтина

Не сомневаюсь,что скоро найдут и записку,а затем по почерку и хозяйку разыщут.И в конце снимут сериал "Записка президенту".
22.06.2019, 23:37
Гость: --------

Да уж..., сказочники..., прочтешь и смехом зальешься.
Ну дурдом, и кто такое выдумывает только, простая женщина, через 3 кольца охраны ?
и после такого всех не разогнали из службы ? а вдруг террорист и записка
чем - либо пропитана ?
Включайте уже мозги пиарщики на букву х..., и не скажу, что хорошие.
Придумать что-то хватающее за душу не могут, не прибавляет к образу, который вы лепите, подобное ничего, только глупость ваша лезет из всех щелей !
22.06.2019, 23:05
Гость: Депутат

Да как они посмели чтото просить у Самого. Народу у нас много, даже если половины останется всё равно много будет.
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