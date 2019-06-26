Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя РФ в центре Москвы

13:06

Неизвестный пришел к зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре Москвы и облил себя бензином. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«К зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по адресу ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1 пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение», - сказал собеседник агентства.

По информации телеграм-канала Baza, он требует, чтобы к нему вышел министр строительства Владимир Якушев, и утверждает, что его обманули при строительстве дома.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места происшествия, на нем видно «скорую», пожарную машину и полицейских, они стоят в отдалении от мужчины в зеленой футболке, похожего на того, чью фотографию опубликовал канал Baza.

По последней информации, потенциального самоподжигателя завели в здание Минстроя. Переговоры продолжатся уже внутри — сейчас с ним общается замминистра ведомства.