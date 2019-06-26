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Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя РФ в центре Москвы

13:06 26.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Неизвестный пришел к зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре Москвы и облил себя бензином. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«К зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по адресу ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1 пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение», - сказал собеседник агентства.

По информации телеграм-канала Baza, он требует, чтобы к нему вышел министр строительства Владимир Якушев, и утверждает, что его обманули при строительстве дома.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места происшествия, на нем видно «скорую», пожарную машину и полицейских, они стоят в отдалении от мужчины в зеленой футболке, похожего на того, чью фотографию опубликовал канал Baza.

По последней информации, потенциального самоподжигателя завели в здание Минстроя. Переговоры продолжатся уже внутри — сейчас с ним общается замминистра ведомства.

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Происшествия, Недвижимость
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 17:19
Гость: stalker

Лишний раз убеждаюсь, что краткость формулировок у одних зачастую вызывает непонимание и домыслы у других. Поясню свою позицию. С моей точки зрения данная акция психологического давления на власть бессмысленна. Власть у нас толстокожая. Парня арестуют, привлекут к административной ответственности, дадут административный арест. А могут через суд вообще признать невменяемым и отправить на принудительное лечение. Тут у власти опыт богатый. В итоге все что он получит, это испорченную одежду и подпорченное здоровье. Акции протеста должны носить массовый характер. Они могут быть неординарными, яркими и символичными. Для примера мог бы привести акции арт-группы "Война" в Питере. Власть в первое время после случившегося не знала что и делать. Как реагировать. Я не призываю копировать действия этой группы. Я говорю о неординарности мышления. Власть должна видеть как общество к ней относится. В чем сила властной элиты ? В монополии на власть через систему государственных органов и законодательство. Но кто сказал что законы нельзя использовать против самой власти ? А деятельность органов власти зависит от их эффективности и дееспособности. Хотя, при таком руководстве о дееспособности можно и не говорить. Ну а "полить" можно чем угодно. В Украине практикуют использование зеленки, помоев и фекалий.
26.06.2019, 16:57
Гость: Бензин

дорожает.
26.06.2019, 16:52
Гость: ДФМН

Лучше повеситься на воротах Минстроя! И мужику облегчение, и нам смешно...
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