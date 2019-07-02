Ансамбль «Мечта» (Кузя УО), 5 июля, «Китайский летчик Джао Да»

18:29

В легендарном «Китайском Летчике» выступит ансамбль «Мечта» не менее легендарного Константина Рябинова (Кузя УО)

Ансамбль "Мечта"- фантастический, эпатажный и непредсказуемый проект Константина Рябинова, лидера команды Кузьма и виртУОзы, также известного как Кузя УО, в 1984 году вместе с Егором Летовым основавшего группу "Гражданская Оборона", и Александра Бровко, видеохудожника ДДТ.

В концерте примет участие гитарист ГО, Янки Дягилевой «Инструкции По Выживанию», Коммунизма, Стеклотары - Игорь Жевтун (Джефф) и Оксана Григорьева (JEFFREY) - ударные Кроме того, состоится официальная премьера нового видеоклипа Ансамбля "Мечта" и многое другое.

Начало в 21.00.

