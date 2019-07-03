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Судебных приставов приравняют к силовикам

08:20 3.07.2019
Фото с сайта els24.com
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, пишет РИА Новости.

"На сегодняшний день ФССП России отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы. Однако фактическое осуществление Службой всех вышеперечисленных правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП России к государственной службе иного вида в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации". Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, входящий в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", рассказал РИА Новости, что российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет.

Он пояснил, что сейчас ФССП отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранителям, в связи с чем логична необходимость отнести службу в ФССП к "государственной службе иного вида".

По словам Груздева, принятие законопроекта создаст новый вид службы - в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур, отметил он.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 14:11
Гость: ABCD

В СССР были только две структуры гражданских "силовых ведомств" МВД и КГБ. В США более 64.
Теперь власть и у нас решили наплодить "силовиков" которые будут иметь право стрелять по людям безнаказанно. Есть полис-менты, есть ФСБ, есть "росгвардия" (абсолютно непонятная и не прозрачная структура)теперь уже и приставы начнут на улицах выворачивать карманы у прохожих. Но приставы к МВД не относятся это министерство юстиции. А дальше что?
Кто ещё получит право стрелять в дорогих рАсеян на законном основании?
Шофёры олигархов? Дворецкие чиновников? "Лица приближенные к императору"?
А "федеральным чиновникам случайно уже не дали такое право? Давно им этот народец неправильный не нравится...
03.07.2019, 13:10
Гость: михаил

Просто очередная контора для "своих" бездельников с положенными по статусу льготами.
03.07.2019, 12:42
Гость: Чукча

ФССП - по определению грешники без права прощения. Им в аду приготовлена самая большая и горячая сковородка. И будут им вечные муки за тот беспредел, что они творят.
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