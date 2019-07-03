Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

15:36

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Текст документа появился на официальном портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его публикации. Также уточняется, что возобновить действие соглашения может глава государства.

СССР и США подписали Договор в 1987 году. Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Кроме того, они обязались не производить, не испытывать и не развертывать это вооружение в будущем.

Осенью 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Он аргументировал это решение тем, что Москва якобы перестала выполнять свои обязательства. Однако никаких доказательств США не предоставили.

Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы вернуться к выполнению договора. В частности, американская сторона потребовала, чтобы Москва отказалась от использования ракеты 9М729 (SSC-8) и уничтожала ее. Якобы дальность ракеты не соответствует положению ДРСМД.

РФ назвала обвинения голословными. В итоге зимой 2019 года Россия зеркально ответила США и также приостановила действие соглашения.