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Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

15:36 3.07.2019
Беседа с президентом США Дональдом Трампом © KM.RU, Пресс-служба Кремля
Беседа с президентом США Дональдом Трампом © KM.RU, Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Текст документа появился на официальном портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его публикации. Также уточняется, что возобновить действие соглашения может глава государства.

СССР и США подписали Договор в 1987 году. Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Кроме того, они обязались не производить, не испытывать и не развертывать это вооружение в будущем.

Осенью 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Он аргументировал это решение тем, что Москва якобы перестала выполнять свои обязательства. Однако никаких доказательств США не предоставили.

Позже госсекретарь Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы вернуться к выполнению договора. В частности, американская сторона потребовала, чтобы Москва отказалась от использования ракеты 9М729 (SSC-8) и уничтожала ее. Якобы дальность ракеты не соответствует положению ДРСМД.

РФ назвала обвинения голословными. В итоге зимой 2019 года Россия зеркально ответила США и также приостановила действие соглашения.

Темы: Россия, Ракеты, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 19:57
Гость: Трамп

Вы не сын россииского посла в Латвии? Недавно его перл читал, что в случае воины НАТО с России, Абрамсы разрушает все дороги в Прибалтике.
03.07.2019, 16:49
Гость: Догоним и перегоним.....э

Ну были вы в Штатах? Можете сравнить дороги и все прочее с российскими? Так кто должен больше боятся войны? А получается, что мы. Сейчас разница огромная, а в случае войны их дороги и все прочее, станут как наши. Мы сразу станем такой же экономикой, как они, а может быть больше, если ударим первыми! Ради этого можно рискнуть....
03.07.2019, 16:38
Гость: Храбрый заец

Как он боится попасть в рай! Но ради того, что они просто сдохнут, можно и в рай. Был бы либералиссимус посмелее, партнеры бы были осторожнее и не наглели бы. Его трусость видна не вооруженным глазом, а трус еще до сражения обрекает себя на поражение.
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