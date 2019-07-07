Шиес как точка сборки гражданского общества

Шиес показал, что на путь активной гражданской позиции встаёт всё больше граждан, которые борются за свои права и социальные гарантии

Фото с сайта publizist.ru

На российское общество свалилась гора проблем, которые не решались десятилетиями. Это похоже на старый чердак, куда долго забрасывали ненужные вещи, но наконец перекрытия не выдержали – и весь хлам обрушился на головы жильцов. Изменение качества жизни в худшую сторону почувствовало на себе подавляющее количество россиян.

И ситуация будет только ухудшаться, поскольку власть не имеет эффективных планов по исправлению положения. Всё это привело к росту социальной напряжённости и протестной активности граждан.

Мусорный полигон Шиес стал одной из точек сбора граждан России против произвола и бездействия чиновников.

Действия властей

С самого начала местная власть в Архангельске в лице губернатора Игоря Орлова и чиновников разных ведомств решила осуществить проект Шиеса без ведома местных жителей. Но столкнулась с неожиданным сопротивлением, все попытки сломать которое не увенчались успехом, сопротивление только возрастало.

В итоге проблема вышла на федеральный уровень, а сейчас о ней знают и за пределами России. Это вынудило Путина дать свою оценку ситуации. Он признал, что келейно такие вопросы не решаются и обещал вразумить мэра Москвы Собянина, под чей мусор строится полигон, и архангельского губернатора.

Что касается губернатора Орлова, телеграм-канал "Незыгарь" сообщает о его возможной отставке этой осенью – под выборы, для поднятия рейтинга власти через удаление неуспешных чиновников…

Между тем чиновники администрации Архангельской области, органы МВД, суды сбавлять обороты не собираются и делают всё, чтобы сбить протестную волну.

ОМОН, который пригнали с других регионов, и подключившаяся к нему Росгвардия оказывают давление на активистов протеста, арестовывают их, заводят на них административные дела. Используют ЧОП «Гарант Безопасности» для силового воздействия на активистов, чем откровенно нарушают закон.

Ведь по закону сотрудники частных охранных предприятий не имеют права даже пальцем тронуть любого гражданина. Здесь же они нередко колотят активистов, в том числе и женщин. А полиция не вмешивается, нарушая свой устав – а то и сама задерживают людей без всяких оснований, что тоже есть нарушение закона.

Территория подле станции Шиес официально до сих пор числится лесной зоной, где могут беспрепятственно находиться гражданине. Однако в лагерь активистов по несколько раз на дню приходит ОМОН, над лагерем постоянно висят квадрокоптеры.

В свою очередь руководство РЖД запретило электричкам останавливаться на станции Шиес, мотивируя это тем, что туда не желают ездить пассажиры – хотя на самом деле все прямо наоборот.

Тем не менее все эти меры, повторяю, никакого эффекта не дают. Власть не знает, что делать, столкнувшись с сильным сопротивлением общества. Если она начнёт действовать напролом, это будет чревато еще более опасной вспышкой. В Архангельске, в Северодвинске, в других районах области протестные настроения могут перейти в настоящий бунт.

Более того, подобные настроения и у соседей в Коми. Другие регионы страны тоже могут кинуться на помощь активистам Шиеса.

Борьба активистов против мусорного полигона

Похоже, в России наконец-то стало складываться гражданское сообщество. Люди прошли путь от стихийных, во многом маргинальных акций к планомерной, осознанной борьбе за свои конституционный права.

Это выразилось в создании постоянно действующего лагеря у Шиеса. В проведении акций протеста во многих других населённых пунктах и в преодолении информационной блокады. В набирающих обороты судебных тяжбах, в ходе которых люди уже научились бороться с чиновничьим произволом, используя законы.

И это очень чувствительно для власти, которая привыкла легко дурить неграмотных и забитых, но пасует, когда ей противостоят грамотные и умные.

Как пример – организация протестного городка на станции Шиес. Вот как его описывает очевидец.

«Здесь построен настоящий город со сложной структурой, четким разделением обязанностей и жестким кодексом поведения. Запрещено употреблять спиртное и наркотики, ругаться матом, иметь оружие, нападать на полицейских и чиновников; требуется быть вежливым, помогать другим жителям лагеря и т.д. Все занимаются своим делом. Если ты врач – лечи людей, если искусная домохозяйка – готовь еду, охотники и рыболовы добывают дичь.

Есть своя полиция-дружина и охрана периметра, состоящие из крепких ребят-спортсменов. Город, как в древние времена, разделен на гильдии по компетенциям, в которых установлено дежурство и графики работ… При этом мне так и не удалось выявить вожака, который управляет всем. Есть несколько людей, ведущих себя как лидеры, но выявить какую-либо административную связь между ними мне тоже не удалось. В лагере постоянно находятся около двухсот человек, на выходные число активистов может достигать восьмисот».

После выступления Путина на съезде ОНФ руководители строительства полигона Шиес стали сворачивать деятельность до проведения экспертиз. Однако активистов это не усыпило, наоборот, их число увеличилось. Народ ждал, что скажет президент. Но президент по существу ничего не сказал, что привело к снижению рейтингов власти и нарастанию общественного недовольства.

Интересно, что и многие москвичи солидарны с активистами Шиеса в том, что свозить московский мусор в Архангельскую область нельзя. Например. 3 июля прошел митинг в поддержку архангелогородцев «Очистим Россию от мусора». Неуклюжая политика властей ведёт к тому, что в оппозицию к ней встраивается все больше людей из разных регионов – и главное, они начинают действовать сообща.

Краткие итоги

Шиес стал одной из точек консолидации всего общества в противостоянии властным структурам, отвернувшимся от народа. И это не было организовано какой-то элитарной группировкой, имеющей провластные полномочия.

После того, как Шиес попал на федеральный уровень и президенту пришлось озаботиться этим громким конфликтом, выявился раскол внутри власти по данному поводу. И разные группировки наверняка не преминут использовать архангельский протест в своих целях, связанных с трансфером власти в 2024 году.

Шиес показал, что на путь активной гражданской позиции встаёт всё больше граждан, которые борются за свои права и социальные гарантии. За свой «трансферт», имеющий целю не просто смену власти, а ее освежение и очеловечивание.

Во многих регионах проходят митинги, акции, в которых люди выражают свое недовольство безответственностью власти. А та испытывает все большие проблемы с техногенными и природными катастрофами. Природные катаклизмы предугадать сложно, но вот действия местной власти и служб спасения после паводка в Иркутской области показали крупные изъяны в действиях руководящих лиц. Опять потребовался прилет туда Путина, без которого местная власть словно не может решить сегодня ни одной своей проблемы.

А люди видят такой развал в руководстве государства, всё это накапливается и откладывается в их сознании. Будет достаточно малейшей искры, чтобы случился социальный взрыв. К этому всё больше предпосылок, но не видно, чтобы власть постаралась извлечь уроки из такого положения.

И это – самое печальное. Если жить под девизом «После нас хоть потоп!», этот потоп - куда похлеще иркутского -нагрянет обязательно.

