Сотрудникам Росгвардии разрешено не представляться и требовать телефон

15:32

Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться и при проведении осмотра могут потребовать предъявить мобильный телефон, сообщает информагентство "ПроВладимир".

В ведомстве заявили, что данные действия прописаны в российском законодательстве.

«Федеральным законом «О войсках Национальной гвардии РФ» обязанность военнослужащих при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию не предусмотрена. Вместе с тем в целях недопущения конфликтных ситуаций сотрудникам войск Национальной гвардии рекомендуется представиться», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что эта информация поступила агентству в ответ на редакционный запрос. Поводом послужила ситуация, когда у бывшего корреспондента портала «ПроВладимир» сотрудник Росгвардии требовал телефон, отказавшись представиться. В итоге, в ведомстве ответили, что действия силовика были правомерными.

«Сотрудники войск Национальной гвардии вправе задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления. При этом задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы подвергаются досмотру в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях», — говорится в письме Росгвардии.