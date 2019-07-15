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Сотрудникам Росгвардии разрешено не представляться и требовать телефон

15:32 15.07.2019
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Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться и при проведении осмотра могут потребовать предъявить мобильный телефон, сообщает информагентство "ПроВладимир".

В ведомстве заявили, что данные действия прописаны в российском законодательстве.

«Федеральным законом «О войсках Национальной гвардии РФ» обязанность военнослужащих при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию не предусмотрена. Вместе с тем в целях недопущения конфликтных ситуаций сотрудникам войск Национальной гвардии рекомендуется представиться», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что эта информация поступила агентству в ответ на редакционный запрос. Поводом послужила ситуация, когда у бывшего корреспондента портала «ПроВладимир» сотрудник Росгвардии требовал телефон, отказавшись представиться. В итоге, в ведомстве ответили, что действия силовика были правомерными.

«Сотрудники войск Национальной гвардии вправе задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления. При этом задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы подвергаются досмотру в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях», — говорится в письме Росгвардии. 

Темы: Росгвардия
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 23:16
Гость: нв

Часть всегда была военными,а было время и нынешнее структуры предшественники ФСБ под ними ходили.
15.07.2019, 22:34
Гость: Стоит ли

осуждать людей, покидающих РФ как зачумлённое болото? Похоже, это и есть основная цель либералов- в РФ должны остаться лишь тупые безвольные особи. Вторая тотальная, пусть и щадящая чистка за столетие, В РФ уже не осталось нормальных людей.
15.07.2019, 22:14
Гость: похоже

это личный опыт пребывающего в клинике
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