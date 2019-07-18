Минутой молчания по «жертвам России» на митинге навальнистов возмутились даже сотрудники штаба блогера

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17 июля во время митинга на Трубной площади в Москве собравшимся предложили почтить минутой молчания память «украинцев и грузин, погибших во время конфликтов с Россией». Об этом сообщило издание Meduza

Сложно представить более неуместное предложение: россиянам предложили почтить память «жертв России».

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Позже заявление неизвестного молодого человека осудили как либеральные, так и провластные СМИ. И даже сами сочувствующие идеям Навального.

Несогласованная демонстрация на Трубной площади проходила 17 июля в поддержку экс-кандидатов в МГД, которым избирком отказал в регистрации в качестве кандидатов на выборх из-за высокого процента брака в подписных листах.

Журналисты RT считают, что ситуация с памятованием погибших несколько абсурдна и больше похожа на плохую шутку.

Владимир Соловьев, известный телеведущий, раскритиковал выходку и спросил, как сильно митингующие в таком случае ценят жизни погибших в Грузии русских миротворцев.

Даже журналисты либерального блока выразили недовольство подобным: Олег Кашин в телеграм-канале признался, что не может поверить в то, что произошло.

Кроме того, журналист выразил мнение, что акцентирование внимания на инциденте «Медузой» - изощренная месть одиозному блогеру.

Источник из ФБК рассказал, что в штабе Навального не все довольны прошедшей минутой молчания: хотя публичных заявлений не было, некоторые соратники блогера решили, что произошедшее – не что иное, как провокация.

Бывший член предвыборного штаба Любови Соболь Арсений в своем телеграмм-канале «Дервиш» признался, что именно такое отношение к российским гражданам отвратило его от навальнистов.

Не будет удивительным, если митинг, который сторонники Навального собираются провести завтра, посетит еще меньшее количество людей. Напомним, навальнисты решили выходить на протесты ежедневно. Если в воскресенье в демонстрации участвовало около тысячи человек, то в среду пришло не больше двухсот. Похоже, протест затих, так и не разгоревшись. Пользователей соцсетей, однако, удивляет, что творческие деятели, придерживающиеся либеральных взглядов, не посетили ни одно мероприятие.

Ранее эксперты выразили мнение касаемо череды митингов. По мнению Анатолия Вассермана и Сергея Маркелова, кандидаты от команды Навального не имели никаких шансов занять депутатские кресла в Мосгордуме, а потому решились на спектакль с фальсификацией подписных листов.

И теперь несистемщики не собираются отказываться от выбранного сценария: возмущаются решением избиркома и выводят людей на демонстрации по украинскому и грузинскому сценариям.

Политологи уверены, что подобная кампания провалится в связи с тем, что Россия изначально, благодаря своим размерам, защищена от событий, которые могут оказать непреодолимое влияние на общую обстановку в стране. Навальный никогда не сможет раскачать «российскую лодку», считают эксперты.