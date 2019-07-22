]]>
]]>
Главная В России Новости

В России изменятся правила провоза овощей и фруктов через границу

07:53 22.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

С 19 августа в России вступят в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, пишет "Российская газета".

Согласно новым правилам, россияне смогут провозить в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Для провоза более крупных партий через границу будет необходимо предъявить фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Новые правила провоза багажа будут распространяться на пассажиров всех видов транспорта, включая водный, авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Также, новые ограничения затронут и почтовые отправления.

Темы: Россия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2019, 12:01
Гость: Сердечник

напомнило анекдот про три ящика сигар и таможню:
- это ваши сигары, сэр?
- да!
- но триста штук...
- я заядлый курильщик...
22.07.2019, 09:35
Гость: Польза пошла на риски

Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитоСАНКЦИОННЫМ риском.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.