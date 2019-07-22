В России изменятся правила провоза овощей и фруктов через границу

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С 19 августа в России вступят в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, пишет "Российская газета".

Согласно новым правилам, россияне смогут провозить в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Для провоза более крупных партий через границу будет необходимо предъявить фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Новые правила провоза багажа будут распространяться на пассажиров всех видов транспорта, включая водный, авиа, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Также, новые ограничения затронут и почтовые отправления.