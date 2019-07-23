Госдума приняла закон о защите бизнесменов от необоснованных арестов

16:05

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении большинством голосов поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Законопроект исключает возможность продления сроков ареста в том случае, если по делу не проводятся активные следственные действия.

Документ призван усилить гарантии прав и свобод предпринимателей, отметили в Госдуме.

Поправки обязывают следствие объяснять суду, почему фигуранту дела нужно продлить срок содержания в СИЗО, сообщает «Право.ру».

«В ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее. Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям», – говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения в УПК направлены «против злоупотреблений институтом содержания под стражей», пояснили в нижней палате парламента.

Законопроект также расширяет круг лиц, к которым не может быть избрана такая мера пресечения, как арест. Речь идёт о директорах компаний и индивидуальных предпринимателях, которых заподозрили в экономических преступлениях. Их не отправят в СИЗО во время следствия, чтобы не блокировать работу предприятия.