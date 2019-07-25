Журналисты рассказали о тщательно проработанных планах Пригожина по вмешательству в выборы

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Пригожин со своими людьми вмешивается повсюду

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование относительно вмешательства в выборы со стороны петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В результате журналисты обнаружили факты, подтверждающие вмешательство Пригожина и политтехнологов в избирательный процесс в Москве, Санкт-Петербурге, Биробиджане, а также влияния на выборы АВМ №5.

Фото с сайта gq.ru

Ранее сообщалось, что бизнесмен вмешивается в выборы депутатов в Мосгордуму. Ведь 57 независимых кандидатов так и не получили регистрацию в качестве претендентов на кресла в Мосгордуме. Спецкоры агентства узнали подробности влияния на эти и другие выборы.

По данным ФАН, еще в 2009 году группа из трех политтехнологов арендовала офис на Краснопресненской набережной. Руководил ей сам Пригожин. Команда быстро развила широкую сеть, задействовав в работе 50 тысяч москвичей.

Эти люди в соцсетях выдавали себя за последователей блогера Алексея Навального. Также они записались в ряды его сторонников, чтобы уже в нынешнем году, спустя 10 лет, поставить подпись за кандидата. План заключался в том, чтобы эти подписи в итоге избирком признал незаконными, ведь вместо них в Центр сбора подписей явились другие люди.

По данным источника агентства, для достижения поставленной цели Пригожин с командой создал 50 тысяч липовых документов, подобрав похожих людей, чтобы у сотрудников Навального не возникло подозрений. Подставные лица приходили на пункты сбора подписей с недействительными удостоверениями личности и оставляли подписи от имени другого человека или от имени вымышленной личности.

Всей этой операцией руководили из штаба на Краснопресненской набережной, о котором писало онлайн-издание «Проект». Именно в этом месте проводились ключевые встречи и большее число совещаний, однако журналистам ФАН попасть в помещение не удалось.

Кроме того, ФАН удалось выяснить, что к обливанию фекалиями сотрудников и агиткубов юриста ФБК Любови Соболь также причастен Пригожин. Эксперты рассказали представителям СМИ, что эти фекалии были крайне похожи на те, которыми ранее обливали оппозиционную журналистку Юлию Латынину, а также украинского депутата Верховной рады Мустафу Найема в Одессе и члена партии либертарианцев Михаила Светова. Все экскременты, уверены эксперты, имеют один источник.

Неудивительно, что политтехнологи Пригожина оказались настолько банальны в своих идеях. Ведь именно они не смогли качественно снять видео, как человек, похожий на муниципального депутата Илью Яшина, пинает уличного кота. Если внимательно приглядеться к не совсем адекватному человеку на видео, становится понятно, что это не Илья Яшин, а лишь двойник активиста Кирилл Кочубей.

Сложнее дела обстоят с известным на всю Москву наездом Яшина на кандидата. Ведь тогда команде Пригожина пришлось загримировать людей не только под Яшина, но даже под пострадавшую Марию Коляду. И, безусловно, политтехнологи настолько глупы, что просто не знают, как выглядит сам объект их нападок, ведь не знать никого в лицо — главный принцип их работы.

Корреспонденты решили узнать у окружения Яшина, не старается ли он сам создавать о себе фейки, однако это предположение не подтвердилось.

Но и на этом не все. Именно по заказу Пригожина голодающую Соболь пытались сбить с пути, привозя ей пиццу и хинкали.

Конечно, в этой истории не обошлось без вмешательства и выборы в Санкт-Петербурге. Агентство узнало, что именно люди Пригожина подсадили депутата Заксобрания Максима Резника на наркотики, а также отправили в Израиль двойника его коллеги Бориса Вишневского.

Стоит подчеркнуть, что все очереди на муниципальных избирательных участках организовали сотрудники московского офиса на Краснопресненской набережной.

Именно эти люди придумали создать двойника сына Алексея Венедиктова — главного редактора «Эха Москвы», чтобы записать его на видео в баре.

Как удалось выяснить спецкорам ФАН, политтехнологи Пригожина вмешиваются в выборы в Биробиджане. Удалось даже найти фото одного из совещаний, где узнали некоторых его сотрудников и лично самого бизнесмена. Вскоре политтехнологи были найдены и раскрыты по профилям во «ВКонтакте».

Таким образом ФАН выяснило, что Пригожин со своими людьми вмешивается повсюду. Агентство имеет целый список стран, в которых может подтвердить данное вмешательство.

Федеральное агентство новостей пообещало и в дальнейшем следить за тем, как Пригожин вмешивается в выборы и выразило особую благодарность изданию «Проект», поделившемуся этой информацией.

