В квартире навальниста Ивана Жданова провели обыск в связи с призывами к беспорядкам

22:54

Столичных навальнистов ожидает скорая расплата за все нарушения законов, совершенные ими в период предвыборной гонки в Мосгордуму: в Москве начались обыски в квартирах нарушителей закона

Московские следователи завели дело по 141-й статье – «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Одним из главных обвиняемых по этому делу проходит небезызвестный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов – «золотой мальчик» из команды Навального.

Следственный комитет рассматривает эпизоды организации господином Ждановым и его подельниками незаконных акций протеста, имевших своей целью оказать давление на Мосгоризбирком. А также эпизоды призыва к насилию в отношении работников избирательных комиссий, которым угрожали участники незаконных акций.

Судя по всему, данное уголовное дело – лишь первое из всей цепочки того, за что предстоит ответить политическим воспитанникам Навального. Припомнят им и невероятную дерзость с организацией настоящих подпольных «фабрик по рисованию» подписей, и глумление над умершими путём использования их данных в корыстных целях, и многое другое. Как пытались склонить москвичей к нарушению закона путём участия в незаконных митингах, а фаворитка Навального Любовь Соболь даже попыталась вовлечь в это дело главу ЦИК Эллу Памфилову.

Наказание за всё это должно послужить хорошим уроком на будущее для тех, кто вознамерится пробраться в депутатское кресло путём обмана, шантажа и скандалов.