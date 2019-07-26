Иностранцам хотят запретить владеть значимыми российскими IT-компаниями

21:57

В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России.

Автор проекта, депутат от "Единой России" Антон Горелкин предлагает изменить ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 18 ФЗ "О персональных данных".

Автор инициативы сообщил РИА Новости, что она направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru.

Согласно документу, правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора будет признавать "некоторые сервисы, которые активно используют" находящиеся в России пользователи, "значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в таком ресурсе двадцатью процентами голосующих акций, основным владельцем должно "выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации".

В "Яндексе" законопроект о значимых интернет-ресурсах раскритиковали. "Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы компании.

"В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи", - отмечается в сообщении.