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Иностранцам хотят запретить владеть значимыми российскими IT-компаниями

21:57 26.07.2019
Сайт «Яндекс» © KM.RU
© KM.RU

В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России.

Автор проекта, депутат от "Единой России" Антон Горелкин предлагает изменить ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 18 ФЗ "О персональных данных". 

Автор инициативы сообщил РИА Новости, что она направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru.

Согласно документу, правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора будет признавать "некоторые сервисы, которые активно используют" находящиеся в России пользователи, "значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в таком ресурсе двадцатью процентами голосующих акций, основным владельцем должно "выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации".

В "Яндексе"  законопроект о значимых интернет-ресурсах раскритиковали. "Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы компании.

"В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи", - отмечается в сообщении.

Темы: Информационные технологии (IT), Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 23:48
Гость: Фрол.

Давно нужно было принимать такой закон. Сегодня ложь довлеет над Россией. Во власти и бизнесе крутятся непонятные антирусские конспирологические структуры, связанные невидимыми нитями с Мировой финансовой закулисой глобалистов.
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Збигнев Бжезинский: "500 млрд. долларов российской элиты лежит в наших американских банках и работают на нашу американскую экономику и вы еще у себя в России разберитесь с тем, что это ваша элита или все-таки наша американская."
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Получается, что если под этой элитой понимать еврейский олигархат в России, монополизирующих сегодня весь сверх прибыльный сырьевой сектор экономики и все банковско-финансовые операции в стране то он абсолютно прав.
26.07.2019, 23:35
Гость: кадет

Владелец Яндекса Аркадий Волож экзотический персонаж с двумя, с тремя гражданствами. Владелец Рамблера Александр Мамут. Владелец АФК Система Владимир Евтушенков. Гигант ИТ Касперский с его антивирусами. Компания Mail.ru, зарегистрированная на Виргинских островах, главный офис находится в городе Лимасол, Кипр. Этот список можно бесконечно продолжать. Все эти скрытые троцкисты всегда будут больше всех громко кричать про "мол душат интернет-бизнес", что мол хватит кошмарить бизнес. На самом же деле именно жти кампании получают преференции и властную поддержку именно от самой власти.
26.07.2019, 23:28
Гость: личный опыт

давно пора принять такой закон.
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