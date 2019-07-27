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В Москве на акции протеста начались массовые задержания

14:24 27.07.2019
Стоп-кадр из видео
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Сотрудники правоохранительных органов вытеснили с территории возле мэрии на Тверской улице участников несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком. Полиция выстроилась цепью и выдавила всех пришедших, включая представителей СМИ, пишет "Коммерсант".

По данным «ОВД-Инфо», в центре Москвы до начала митинга задержаны 140 человек. Также ранее были задержаны экс-кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Юлия Галямина.

На самой Тверской улице много полицейских, автозаки, автобусы, техника ЖКХ, сотрудники Росгвардии и полиции. Неподалеку от здания мэрии Москвы стоит кордон, на котором полицейские проверяют содержимое рюкзаков, передает корреспондент РБК. Около здания мэрии плохо работает мобильная связь.

Полиция идет по Тверской улице и выдавливает всех с тротуара в сторону Пушкинской площади. При этом полицейские призывают граждан разойтись, указывая, что Тверская улица «закрыта», сообщает РБК.

 

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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27.07.2019, 16:24
Гость: Титус

"Работайте, братья!"
27.07.2019, 16:22
Гость: ser

надо бы налоговой проверить на что задержанные живут, сдаётся мне, что налоги они не платят
27.07.2019, 16:20
Гость: ser

да кто ж в ЕС их разрешит?)
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