В Москве на акции протеста начались массовые задержания

14:24

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили с территории возле мэрии на Тверской улице участников несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком. Полиция выстроилась цепью и выдавила всех пришедших, включая представителей СМИ, пишет "Коммерсант".

По данным «ОВД-Инфо», в центре Москвы до начала митинга задержаны 140 человек. Также ранее были задержаны экс-кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Юлия Галямина.

На самой Тверской улице много полицейских, автозаки, автобусы, техника ЖКХ, сотрудники Росгвардии и полиции. Неподалеку от здания мэрии Москвы стоит кордон, на котором полицейские проверяют содержимое рюкзаков, передает корреспондент РБК. Около здания мэрии плохо работает мобильная связь.

Полиция идет по Тверской улице и выдавливает всех с тротуара в сторону Пушкинской площади. При этом полицейские призывают граждан разойтись, указывая, что Тверская улица «закрыта», сообщает РБК.