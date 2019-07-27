В московском ГУ МВД предупредили организаторов незаконного митинга, что на этот раз будут действовать максимально жестко
Оно было подано по инициативе главы столичного МВД Олега Баранова, награжденного медалью «За Отвагу».
Представители оппозиции ранее заявили, что 27 июля у здания московского правительства пройдет акция протеста. Ее планируют провести так называемые «независимые кандидаты», которые не прошли регистрацию в Мосгоризбиркоме. В поданных ими документах члены комиссии выявили многочисленные нарушения, включая подделку подписных листов.
Митинг не был согласован с властями города и является незаконным. При этом, как сообщили в полиции, будут приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и жестко пресечь любые возможные провокации.
Руководитель ГУ МВД генерал-лейтенант Олег Баранов сообщил, что организаторов в письменной форме предупредили, что за проведение незаконного митинга его участников могут оштрафовать или арестовать. Неоднократные нарушения повлекут за собой уголовную ответственность. Кроме того, в распоряжении полиции и Росгвардии есть разрешения использовать специальные средства для остановки агрессивных провокаторов.
Сторонники экс-кандидатов Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Ильи Яшина и Константина Янкаускаса, которым отказано в регистрации, призывают москвичей выйти на митинг. При этом жителей организаторы не предупредили об опасности участия в незаконных акциях.