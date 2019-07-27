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В московском ГУ МВД предупредили организаторов незаконного митинга, что на этот раз будут действовать максимально жестко

14:42 27.07.2019
Стоп-кадр из видео

На официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве опубликовали сообщение с предупреждением и об ответственности за участие в несанкционированных митингах 

Оно было подано по инициативе главы столичного МВД Олега Баранова, награжденного медалью «За Отвагу».

Представители оппозиции ранее заявили, что 27 июля у здания московского правительства пройдет акция протеста. Ее планируют провести так называемые «независимые кандидаты», которые не прошли регистрацию в Мосгоризбиркоме. В поданных ими документах члены комиссии выявили многочисленные нарушения, включая подделку подписных листов.

Митинг не был согласован с властями города и является незаконным. При этом, как сообщили в полиции, будут приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и жестко пресечь любые возможные провокации.

Руководитель ГУ МВД генерал-лейтенант Олег Баранов сообщил, что организаторов в письменной форме предупредили, что за проведение незаконного митинга его участников могут оштрафовать или арестовать. Неоднократные нарушения повлекут за собой уголовную ответственность. Кроме того, в распоряжении полиции и Росгвардии есть разрешения использовать специальные средства для остановки агрессивных провокаторов.

Сторонники экс-кандидатов Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Ильи Яшина и Константина Янкаускаса, которым отказано в регистрации, призывают москвичей выйти на митинг. При этом жителей организаторы не предупредили об опасности участия в незаконных акциях.

Темы: Москва
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