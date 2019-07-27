]]>
]]>
Главная В России Новости

По данным полиции, на митинге в Москве задержаны почти 300 человек

17:07 27.07.2019

На не согласованной со столичными воастями акции за допуск к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции задержано около 300 человек. 

Фото: Давид Френкель для ОВД-Инфо

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

По данным "ОВД-Инфо", задержаны 478 человек.

В несогласованном мероприятии участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Темы: Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.07.2019, 01:06
Гость: Егор Кузьмич

3000 че6ловек! Протестуют, на митинг припёрлись. неужели так тов.Собянин обнищал, что не стало средств, чтобы всех с этого митинга посадить в товарняк и отправить лес тушить в Сибирь с охраной и овчарками? А после там лет на десять лес заготавливать. Поневоле сожалет приходится, что тов.Сталина уже нет.
Майдан в Москве! ДА ЗА ЭТО ВООБЩЕ К СТЕНКЕ НАДО СТАВИТЬ БЕЗ СОЖАЛЕНЯ. Заодно и Федотова впридачу, что это за СПЧ? Которое так нагло проливает крокодиловы слезы за грантоедов.
Правильно Шурик из Берлина советует!
28.07.2019, 00:54
Гость: Иван Иваныч

А сеть бурлит. Твиттерянин Чухонец пишет:
Почитав либерню, я понял кто в их понимании "Нормальный человек"
- Должен побираться(Донаты)
- Ненавидеть Россию
- Лизать ж....США
- Иметь куратора из США
- Лезть во власть, не умея управлять и не иметь надлежащего образования
- Постоянно косячить, накосячив - орать про репрессии
28.07.2019, 00:51
Гость: Далана!

Не вали всех в одну кучу.
****
Половина из твоего списка эти протесты и организуют - по указке Госдепа.
Все комментарии (62)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.