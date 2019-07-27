По данным полиции, на митинге в Москве задержаны почти 300 человек

17:07

На не согласованной со столичными воастями акции за допуск к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции задержано около 300 человек.

Фото: Давид Френкель для ОВД-Инфо

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

По данным "ОВД-Инфо", задержаны 478 человек.

В несогласованном мероприятии участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.