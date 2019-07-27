Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

21:59

Свыше одной тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в ведомстве.

При этом председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов отметил, на акции около мэрии Москвы были необоснованные задержания.

"У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами", - сказал он.

В центре Москвы в субботу проходит несанкционированная акция оппозиции. Днем столичная полиция сообщала, что в ней приняли участие около 3,5 тысячи человек.

Сейчас сотрудники полиции и Росгвардии задерживают участников несанкционированной акции, которые переместились с Тверской улицы на Трубную площадь.