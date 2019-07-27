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Путин спустился в батискафе на дно Финского залива

16:28 27.07.2019
Подводная лодка Щ-308 («Семга»). Фото с сайта sovboat.ru

Президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Согласно протоколу церемонии, Путин спустится под воду в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11", приблизится к подлодке и примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа, передает РИА Новости.

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили в апреле 1933-го. Еще через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.

Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Как выяснилось, подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.07.2019, 02:47
Гость: логика

Путин-символ России.Россия на дне!
28.07.2019, 02:19
Гость: бп-320

лучше бы в клетку к голодному медведю зашёл .Глядишь там бы и остался .
28.07.2019, 01:16
Гость: Жека

Хоть бы утонул
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