Путин спустился в батискафе на дно Финского залива

16:28

Президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Согласно протоколу церемонии, Путин спустится под воду в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11", приблизится к подлодке и примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа, передает РИА Новости.

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили в апреле 1933-го. Еще через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.

Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Как выяснилось, подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").