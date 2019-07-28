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Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

12:40 28.07.2019

Известный российский историк, тележурналист Владимир Кара-Мурза умер утром в воскресенье, 28 июля, на 60-м году жизни. Об этом на саоей странице в соцсети сообщил  его сын.

"Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", - написал Владимир Кара-Мурза-младший..

Причина смерти не называется.

Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами.

После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне — Первый канал) перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века", пишет РИА Новости.

После ухода с НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi и каналом "Сетевое общественное телевидение". Кроме того, работал на различных радиостанциях.

В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.

Темы: СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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28.07.2019, 18:08
Гость: Евгений

Иван Иванович, оригинальное звучание этой латинской пословицы "О мёртвых либо правду, либо ничего" и это очень важно. Каждая человеческая жизнь может быть предметом изучения других людей и умерший таким образом получает второй шанс принести пользу по принципам "что он сделал хорошего" и что делать не следует. Даже неудачная и осуждаемая жизнь несёт в себе важные знания для оставшихся. Например, жизнь Гитлера, которого мало кто любит, тоже очень важна для изучения. А трансформация о мёртвых либо хорошо либо ничего - это "концы в воду" и нередко очень желаемо соратниками ушедшего по тёмным делам.
28.07.2019, 17:25
Гость: Иван Иваныч

о мертвых либо хорошо либо ничего. поэтому ничего. Так как это не С.Г. Кара-Мурза.
28.07.2019, 15:42
Гость: В интернете пишут так

О смерти критика режима сообщил его сын.
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