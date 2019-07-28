Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

12:40

Известный российский историк, тележурналист Владимир Кара-Мурза умер утром в воскресенье, 28 июля, на 60-м году жизни. Об этом на саоей странице в соцсети сообщил его сын.

"Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", - написал Владимир Кара-Мурза-младший..

Причина смерти не называется.

Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами.

После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне — Первый канал) перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века", пишет РИА Новости.

После ухода с НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi и каналом "Сетевое общественное телевидение". Кроме того, работал на различных радиостанциях.

В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.