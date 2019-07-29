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Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

21:53 29.07.2019
Мэрия Москвы © KM.RU, Алексей Белкин
Мэрия Москвы © KM.RU, Алексей Белкин
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Власти Москвы согласовали новую акцию в поддержку независимых кандидатов в городскую думу. «Мэрия Москвы согласовала на 3 августа акцию [оппозиции]. Она пройдет на проспекте Сахарова», — заявил РБК глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Соответствующая заявка была подана в мэрию еще на прошлой неделе Либертарианской партией России.

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова. «Но мы решили, что после несогласованной акции 27 числа нам такая площадка не нужна и предложили другую площадку — Лубянскую площадь. Мы сказали мэрии, что готовы собираться и обсуждать это», — сказал он.

Источник в мэрии сказал изданию, что заявка на митинг «была согласована еще в пятницу»: «За них [заявителей] просили все либералы — Федотов, [главред «Эха Москвы» и общественный деятель Алексей] Венедиктов. Пошли им навстречу. В результате сегодня в середине дня позвонил один из заявителей и сообщил, что Сахарова их не устраивает». Изначально, по его словам, «все согласились с вариантом Сахарова».

Темы: Москва
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