Госдуме предложили заблокировать BlaBlaCar и Яндекс.Автобусы

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Соответствующее письмо за подписью председателя ООП Ильи Зотова направлено в Госдуму 25 июля.

Объединение предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с "осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

В частности, объединение сформировало список из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В него попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и многих других.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил представителям издания, что предложение ООП поступило в нижнюю палату и будет обсуждаться на осенней сессии.

Ранее Владимир Путин по итогам заседания Госсовета поручил правительству обеспечить до первого декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.