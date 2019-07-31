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Участники незаконных митингов в Москве засыпают угрозами полицейских и их семьи

21:10 31.07.2019

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении трех уголовных дел по итогам несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля

Оппозиционные силы создали в соцсетях проект «Сканер», с помощью которого участники пытаются выяснить личности работников полиции, которые задерживали митингующих во время незаконной акции, проходившей в Москве 27 июля.

Участники акции вели себя неадекватно, угрожали полицейским, распыляли газ и бросали в них все, что попадалось под руку. А сейчас они пытаются разыскать стражей порядка, которые обеспечивали безопасность граждан. Для того, чтобы узнать имя полицейского, выполняется поиск по фотографиям с массовой акции. После того, как имя становится известно, его фото публикуют и сообщают, что этот человек участвовал в задержании митингующих.

Создатели «Сканера» считают себя «гражданским правосудием» и используют открытую информацию для нападок на работников полиции. Такие посты собирают большое количество яростных комментариев в адрес сотрудников.

Любовь Соболь заявляет, что люди имеют полное право на мирный митинг, но по факту он был жестоким и агрессивно направленным. Например, один из митингующих носил при себе газовый баллон и ножи. Шестеро полицейских пострадали от газа, в некоторых кидали куски асфальта и бутылки. А теперь работников пытаются травить в Сети.

Пользователи «Сканера» не пытаются скрыть своих намерений. Они хотят испортить жизнь работникам полиции и расстроить их связи с друзьями и близкими. Об этом они заявляют в своем сообщении к гражданам.


Стоит обратить внимание, на то, что автор текста делают акцент на образе «папа палач», совершенно не задумываясь о том, что такие заявления могут навредить невинным детям. Хотя сами на каждом углу кричат, что они гуманисты и борцы за справедливость. По всей видимости, судьба детей их не волнует.

«Сканер» осудили многие пользователи Сети. Некоторые из них задумались о том, как можно наказать организаторов за травлю. Блогер Админ Заев предложил отслеживать каждый пост и подавать заявления в РКН.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Леся Рябцева считает, что в этой ситуации следует подключать органы государственной власти. У этого проекта должно быть какое-то разрешение на деятельность. Нужно проверить их документы с юридической точки зрения, искать нарушения и закрывать проект.

Ранее Следственный комитет РФ заявил о возбуждении трех уголовных дел по итогам несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля.

Темы: В России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.07.2019, 22:40
Гость: кактотак

Пора прекратить эти игры в кошки мышки. Все знают основных зачинщиков и провокаторов - это Яшин, Гудков и Навальный.
Кому выгодно раскачивать лодку российского общества ? Им.
Вот и сажайте этих мерзавцев на долгие сроки.
Поражу пастырей и - рассеются овцы.
Впереди война, она - неизбежна. Действовать нужно жестко и на опережение. Почему власти ничего не делают?
Это значит, что им выгодно. Вопрос конкретно - кому? Имена, пароли, явки.
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